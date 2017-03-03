كشفت مصادر أمنية بمطار برج العرب الدولي الْيَوْمَ الجمعة، أن الراكب الروسي الذي تم القبض عليه أمس الخميس، والذي حاول الدخول إلى طائرة الخطوط التركية حاملا عبوة هيكلية داخل زجاجة مشروبات كحولية، يُرجح أنه يعمل مهندس كهرباء بسلطة الطيران المدني الروسي.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن العبوة عبارة عن دائرتين كهربائيتن وضعهما داخل زجاجة "بيرة"، وتمكنت سلطات أمن المطار من القبض على الراكب في أول بوابة مؤدية للصالات من خلال أجهزة الكشف عن المفرقعات.

وأضافت المصادر أنه من المحتمل أن تكون تلك المحاولة عبارة عن اختبار من جانب السلطات الروسية؛ لاختبار أجهزة الأمن العاملة بالمطارات.

وكانت سلطات أمن مطار برج العرب، تمكنت من ضبط راكب روسي، حاول تهريب عبوات هيكلية داخل زجاجات للبيرة على رحله الخطوط الجوية التركية المتجهة الى اسطبنول، وتم تسليمه إلى أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية وتولت النيابة التحقيقات.​