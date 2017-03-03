فوائد زيتون كالاماتا الصحية وتجنب أضراره (نصائح هامة)

شيماء مصطفى

فوائد زيتون كالاماتا: زيتون كالاماتا هو الزيتون الأسود، و يزرع في اليونان، وكما تشير الأبحاث فإن زيتون الكالاماتا له فوائد صحية عديدة، ومع ذلك فهو احيانا يكون له أضرار ، سنوضحها فهناك بعض التحذيرات الهامة يجب مراعاتها لتجنب أضرار تناول الزيتون في بعض الحالات، حيث يقدم الزيتون كطبق ضمن الكثير من الأطباق كمخلل ويمكن إضافته في بعض المأكولات بعد فرم حباته.

فوائد زيتون كالاماتا الصحية

يعد زيت الزيتون مفيد من الناحية الصحية يعالج الكثير من الأمراض، مثل مرضي القلب، ومرضي السكر، ومرضي العظام، ومفيد لصحة القلب والشريان التاجي، ويحافظ علي البشرة، حيث يحتوي علي العديد من المعادن والفيتامينات في تكوينه، فكما نعرف فإن حبات الزيتون غنية بالدهون وتحتوي علي العديد من الأحماض مثل (حمض الأوليك- حمض اوميجا)،كما أنه يحتوي علي العديد من الفيتامينات مثل (فيتامين A، فيتامين K، وفيتامين E، وفيتامين D)، كما أنه يحتوي علي العديد من المعادن مثل ( البوتاسيوم – الكالسيوم – الفوسفور- الزنك- الحديد) ويحتوي علي مضادات للأكسدة.

فوائد الزيتون في مكافحة الكوليسترول: حيث يحتوي علي دهون غير المشبعة ومادة البوليفينول، والتي تمنع أكسدة الكوليسترول الموجود بالجسم وبتالي فإنها تعمل علي وقاية الجسم من تصلب الشرايين وأمراض القلب مثل السكتة الدماغية والسكتة القلبية.

فوائد الزيتون في مكافحة مرض السرطان: يحتوي علي مكونات تعمل علي الوقاية من السرطان.

فوائد الزيتون لصحة العظام: يحد من مشاكل العظام الذي يعاني منها الكثيرون فهو غني بالفيتامينات ، والكالسيوم والفسفور.

فوائد الزيتون لصحة الجلد : نظرا لما يحتويه من فيتامينات تعمل علي منع أي ضرر قد يلحق بالجلد ويعطي البشرة حيوية.

فوائد زيت الزيتون للعين: حيث يحتوي علي فيتامين A، وهو مفيد للجلد والرؤية.

ملحوظة هامة: ” أضرار الزيتون “

يحتوي الزيتون علي نسبة عالية من الرصاص، تؤثر تلك النسبة علي صحة الإنسان حيث تؤدي إلي:

ارتفاع ضغط الدم هشاشة العظام

لكن فهناك الكثير من الأماكن تقوم باستخدام أنواع ودرجات ملح منخفضة الملوحة، لتجنب الأضرار السابق ذكرها.

شبكةعيونالإخبارية

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