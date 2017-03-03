الحكومة تعلن عن توفير وحدات سكنية للمصريين في الخارج.. والدفع بالدولار

سمر العشري

وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى للمصريين العاملين في الخارج ، وذلك استجابة للمطالب العديدة منهم، وربطهم بوطنهم الأم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تمت الموافقة على توفير وحدات سكنية، بمناطق: العبور (حجرتين وصالة – وحدات متميزة)، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، والمدن الجديدة بالصعيد (بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – طيبة – أسوان – الفيوم)، ومطروح (سيدى عبدالرحمن – العلمين – الحمام)، والبحر الأحمر (سفاجا – القصير – مرسى علم)، وبرج العرب الجديدة، بشرط أن يكون الشخص متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكى من الخارج بالدولار، ويتم التخصيص وفقاً للرغبات ، وطبقاً لما هو معمول به فى مشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج .

وأوضح الوزير في بيان اليوم الجمعة، أنه ستتم مراجعة أسعار الوحدات بمعرفة لجنة تحديد الأسعار بالوزارة ، على يزيد سعر الوحدات بالأدوار المتكررة (عدا الأرضي والأخير)، بنسبة تتراوح بين 2 % و10 %، حسب التميز، وتسدد قيمة الوحدات بما يعادلها بالدولار بخلاف قيمة 5 % من الوحدة كوديعة صيانة، وتبلغ جدية الحجز 25 % من سعر الوحدة شاملاً التميز، ويسدد الباقى على 3 دفعات سنوية لمدة 3 سنوات، وفى حالة السداد الفورى يتم خصم 7.5 من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة.

وأضاف وزير الإسكان: وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى أيضا، على توفير 540 وحدة غرفتين وصالة، بمنطقتى السماكين والمستقبل، لمحافظة الإسماعيلية، لتسكين المواطنين الذين سيتم إزالة مساكنهم الحالية، ولحين إنشاء أبراج سكنية بنفس المنطقة، وجاءت الموافقة على توفير الوحدات للمحافظة إما بنظام الإيجار، على أن تقوم المحافظة بسداد القيمة الإيجارية للوحدات المدعومة، والبالغة 300 جنيه شهرياً، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وتتولى تركيب عددات الكهرباء والمياه على نفقتها، وتقوم بتحصيل القيمة الإيجارية من المواطنين، أو شراء الوحدات المطلوبة من الصندوق، وسداد قيمتها بالتقسيط على 3 سنوات، وتقوم المحافظة بتسليم الوحدات بعد الانتهاء من إنشاء الأبراج بمنطقة الكوكاكولا بنفس حالتها عند الاستلام.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads