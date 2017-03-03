سعر الدولار اليوم االجمعة 3/3/2017 وأرتفاع جماعى لجميع البنوك فى ختام الاسبوع .. والسوق السوداء تحارب بأسعار جديدة مرتفعه

سمر العشري

سعر الدولار الذى عاود الارتفاع مرة اخرى من جديد بعد ان شهد اسبوع كامل من الاستقرار النسبى الذى حذر منة الكثير من خبراء الاقتصاد بعد موجة الانخفاض التى طالته خلال ثلاثة اسابيع ماضية بشكل متتالى، وفى تصريحات كثيرة نسبت لاصحاب شركات الصرافة وايضا بعض المستوردين واصحاب المصانع انهم يتوقعون زيادة اخرى جديدة بعض الارتفاع الجماعى الذى ختمت به البنوك المصرية والاجنبية العاملة فى مصر خلال اخر تعامولات هذا الاسبوع.

فقد سجلت جميع البنوك العاملة فى القطر المصر سجلت ارتفاع فى اسعار بيع وشراء الدولار الامريكى، حيث كانت الجولة الختامية فى سعر الدولار داخل البنك الاهلى المصرى سجلت 16,20 للبيع اما سعر الشراء جاء بـ 16,30، وجاء بنك القاهرة بنخفاض 10 قروش عن اسعار البنك الاهلى المصر حيث سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 16,10 للشراء و 16,20 للبيع، اما عن البنوك التى سجلت اعلى ارتفاع فى اسعار الشراء والبيع جاء فى المقدمة بنك HSBC حيث سجل 16,41 للشراء وسعر البيع جاء 16,60 جنية، وجاء فى المركز الثانى بنك كريدى اجريكول بسعر16,39 للشراء وسعر البيع جاء 16,49، ياتى بعده بنك المشرق وبنك الامارات دبى الوطنى.

سعر الدولار اليوم الجمعة :

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء :

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة فى السوق السوداء مابين 17،30 و 17،50 للشراء، وكان سعر العملة الامريكية فى السوق الموازية قد بدأ فى الإرتفاع اليوم الخميس الماضى خاصة بعد إرتفاع سعر الدولار فى البنوك بشكل تدريجي، بعد أيام إستقرار عاشتها الورقة الخضراء فى البنوك المصرية، وكانت السوق الموازية "السوق السوداء" تعانى بشده من قلة طالب البيع والشراء خلال الفترة الاخيرة ما يقارب شهر تقريبا، ولكن موجة الارتفاع الاخيرة فى البنوك جعلت السوق السوداء فى المقدمة من جديد كسابق عهدها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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