فتح باب الحجز لشقق تعاونيات الإسكان.. الإثنين المقبل

شيماء مصطفى

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن فتح بـاب الحجز والتخصيص بالـقرعة العلنية لـ36 وحــدة سكنية بمساحات مختلفة ( كاملة التشطيب) بالعمارة رقم 13 بمشروع الطوب الرملى بمدينة نصر، تسليم يوليو 2017.



ويبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 6/3/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 16/3/2017 وتجرى القرعة العلنية في يوم الخميس الموافق 23/3/2017، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي.



والشـروط العامـة للحجز تتمثل في ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وألا يكون المتقدم سبق لـه الحصول على وحــدة سكنية تعاونية أو مدعومة من الدولة أو قطعة أرض من أي جهة حكومية ويتم التوقيع على إقرار بهذا المضمون وفي حالة ثبوت عكس ذلك في أي مرحلة من المراحل يتم إلغاء الحجز أو التخصيص ويتم خصم مبلغ (2000ج) + (%1) مصروفات إدارية.



كما أنه لا يترتب على قبول طلب الحجز أو سداد جدية دخول القرعة أي التزامات على الهيئة، ومن لا تتوافر فيه شروط الحجز يستبعد من دخول القرعة ويخصم منه (%1) مصروفات إدارية ويتم الإعلان عن المستبعدين يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2017.



والمستندات المطلوبة هي صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة أو الزوج وصورة بطاقة الرقم القومي للضامن، وبيان بالدخل الشهري للمتقدم وصورة بيان بالدخل الشهري للضامن ( يتم الاطلاع على الأصل ) على ألا يقل الدخل الشهري لكل منهما عـن قيمة القسط المطلوب سداده وأن يكون البيان معتمد مـن جهة العمـل بالنسبة للعاملين بالحـكومة أو من التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص والمعاشات.



والشروط المالية هي: يستثنى من دخول القرعة من يسدد كامل ثمن الوحدة عند تقدمه بطلب الحصول على وحدة بالمشروع وذلك في موعد غايته يوم الخميس الموافق16/3/2017، ويتم سداد جدية دخول القرعة طبقا للمساحة المطلوب الحجز بها مضافا إليها (%1) مصروفات إدارية، ومن يفوز بالقرعة عليه استكمال الإجراءات وسداد دفعة التخصيص خلال شهر من تاريخ إجراء القرعة وفي حالة التخلف عن ذلك يتم إلغاء الحجز ويعاد عرض الوحدة للبيع دون إنذار ويخصم منه (2000 جنيه) + (%1) مصروفات إدارية.



من يفوز بالقرعة ولا يرغب في استكمال إجراءات التخصيص لأي سبب ويرغب في الاسترداد يخصم منه (2000 جنيه) + (%1) مصروفات إدارية.

