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أسعار تذاكر العمرة في شهر رجب وشعبان 2017 في شركات السياحة المصرية .. عروض العمرة في شركة مصر للطيران

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أسعار تذاكر العمرة في شهر رجب وشعبان 2017 في شركات السياحة المصرية .. عروض العمرة في شركة مصر للطيران أسعار تذاكر العمرة في شهر رجب وشعبان 2017 في شركات السياحة المصرية .. عروض العمرة في شركة مصر للطيران

أكد مسئول بشركة للطيران أن  سعر تذكرة العمرة في رجب وشعبان إلى الأراضي كما هي و لم يمسها أي زيادة ، برغم من ارتفاع  سعر الوقود بنسبة 100%  علاوة علي  الضرائب التي تمثل 65%  من قيمة التذكرة والتي تشمل أيضا ضرائب تأمين المطارات التي تسدد بالريال السعودي وعدم استقرار الصرف وارتفاع سهر الريال مقابل الجنيه المصري وإليكم أسعار تذاكر العمرة العام 2017 .

وحسب تصريحات لرئيس شركة مصر للطيران، “صفوت مسلم.” عن أسعار تذاكر عمرة  شهر رجب وشعبان عام 2017،فسوف تشمل 4 شرائح تختلف حسب  مواعيد الذهاب والعودة وخط سير الرحلة  واليكم التفاصيل

  • السعر الأول: 5570 جنيها للمعتمر المتجه إلي جدة وفي حالة إذا كان يوم السفر والعودة مرتبط بالخميس أو جمعة في هذه الحالة يصل سعر التذكرة إلي 5660 جنيه.
  • السعر الثاني: 5780 وهذا السعر خاص بالمعتمر المتجه إلي المدينة المنورة وفي حالة إذا كان يوم السفر مرتبط بيوم الخميس أو الجمعة أيضا فإن السعر قد يصل إلي 5850 جنيه،وهذا طبقًا لما سبق فأن  أسعار عمرة شهر شعبان فهي نفس أسعار عمرة شهر رجب التي تم توضيحها .

كما أكدت المصادر في شركة مصر للطيران أن أسطول الشركة مجهز تمامًا وعلي  استعداد لاستقبال المعتمرين المتوجهين لأداء مناسك العمرة، مشيرة إلى أنه في البداية سينفذ جدول التشغيل المنتظم، حيث أنه سوف يتم الاعتماد على تسيير 10 رحلات إلى جدة، و5 إلى المدينة المنورة، وستتم المناورة بين الطرازات عن طريق إما التكبير أو التصغير حسب الاحتياج.

شركة مصر للطيران تقدم العمرة الاقتصادية في هذا الموسم ولأول مرة في تاريخ الشركة، وأعلنت عن عمرة شاملة بسعر 4300 جنيه في شهر رجب وشعبان شعبان وجاءت أسعار العمرة الاقتصادية 4300 جنيه مصري من مطارات القاهرة والإسكندرية والأقصر إلى جدة، بينما السفر إلى المدينة المنورة جاءت أسعارها إلى 4500 جنيه مصري.

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رئيس قسم الأخبار

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