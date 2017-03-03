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أسعار الدواجن واللحوم اليوم الجمعة 3-3-2017

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أسعار الدواجن واللحوم اليوم الجمعة 3-3-2017 أسعار الدواجن واللحوم اليوم الجمعة 3-3-2017

اللحوم والدواجن اليوم الجمعة، تعد اللحمة بكافة أنواعها من أهم السلع الغذائية التي يتابعها العديد من المواطنين في ، وذلك بعد التقلب المستمر في أسعارها نتيجة ارتفاع الدولار الأمريكي، الذي تسبب بالعديد من المشاكل الاقتصادية الكبيرة في مصر، منها التفاوت الكبير في أسعار الدواجن يومياً، بجانب اختلاف اسعار الأسماك بكل منطقة، الامر الذي حيّر المواطن المصري، ولذلك في هذا المقال إليك متوسط أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الجمعة محدث باستمرار.

ومن جانب أخر توقع خبراء اقتصاديون أن الارتفاع المستمر في سوف يؤدي على المدى القريب كوارث كبيرة في مصر، ستودي بحياة المصري إلى العمل فقط لمحاربة الغلاء.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة :

اللحم البتلو ما بين 100 و 120 جنيه
اللحم الجاموسي ما بين 100 و 120 جنيه
اللحم الجملي ما بين 75 و 95 جنيه
اللحم الكندوز ما بين 95 و 100 جنيه
اللحم المفروم ما بين 110 و 120 جنيه
البوفتيك سعر الكيلو 110 جنيه
اللحم البرازيلي ما بين 50 و 75 جنيه
اللحم السوداني ما بين 70 و 75 جنيه
اللحم الضأن البلدي ما بين 100 و 130 جنيه
اللحم الضأن المستورد ما بين 55 و 75 جنيه
السجق ما بين 65 و 80 جنيه
الكبدة البلدي ما بين 100 و 110 جنيه
الكبدة المستوردة ما بين 30 و 75 جنيه

أسعار الدواجن اليوم الجمعة :

 

الفراخ البيضاء ما بين 28 و 30 جنيه
الدواجن البيضاء المبردة ما بين 30 و 32 جنيه
كبد الدجاج سعر الكيلو 40 جنيه
الفراخ البلدي ما بين 35 و 45 جنيه
الارانب ما بين 45 و 54 جنيه
البط ما بين 30 و 45 جنيه
الرومي ما بين 30 و 48 جنيه
زوج السمان ما بين 23 و 30 جنيه
زو ج الحمام ما بين 40 و 50 جنيه

أسعار الأسماك اليوم الجمعة :

 

السمك البلطي ما بين 15 و18 جنيه
السمك البوري ما بين 27 و 35 جنيه
السمك الماكريل 25 جنيه
الجمبري ما بين 15 و180 جنيه
الكابوريا ما بين 50 و65 جنيه

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رئيس قسم الأخبار

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