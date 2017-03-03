أسعار الدواجن واللحوم اليوم الجمعة 3-3-2017

سمر العشري

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة، تعد اللحمة بكافة أنواعها من أهم السلع الغذائية التي يتابعها العديد من المواطنين في مصر، وذلك بعد التقلب المستمر في أسعارها نتيجة ارتفاع اسعار الدولار الأمريكي، الذي تسبب بالعديد من المشاكل الاقتصادية الكبيرة في مصر، منها التفاوت الكبير في أسعار الدواجن يومياً، بجانب اختلاف اسعار الأسماك بكل منطقة، الامر الذي حيّر المواطن المصري، ولذلك في هذا المقال إليك متوسط أسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الجمعة محدث باستمرار.

ومن جانب أخر توقع خبراء اقتصاديون أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار سوف يؤدي على المدى القريب كوارث كبيرة في اقتصاد مصر، ستودي بحياة المصري إلى العمل فقط لمحاربة الغلاء.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة :

اللحم البتلو ما بين 100 و 120 جنيه اللحم الجاموسي ما بين 100 و 120 جنيه اللحم الجملي ما بين 75 و 95 جنيه اللحم الكندوز ما بين 95 و 100 جنيه اللحم المفروم ما بين 110 و 120 جنيه البوفتيك سعر الكيلو 110 جنيه اللحم البرازيلي ما بين 50 و 75 جنيه اللحم السوداني ما بين 70 و 75 جنيه اللحم الضأن البلدي ما بين 100 و 130 جنيه اللحم الضأن المستورد ما بين 55 و 75 جنيه السجق ما بين 65 و 80 جنيه الكبدة البلدي ما بين 100 و 110 جنيه الكبدة المستوردة ما بين 30 و 75 جنيه

أسعار الدواجن اليوم الجمعة :

الفراخ البيضاء ما بين 28 و 30 جنيه الدواجن البيضاء المبردة ما بين 30 و 32 جنيه كبد الدجاج سعر الكيلو 40 جنيه الفراخ البلدي ما بين 35 و 45 جنيه الارانب ما بين 45 و 54 جنيه البط ما بين 30 و 45 جنيه الرومي ما بين 30 و 48 جنيه زوج السمان ما بين 23 و 30 جنيه زو ج الحمام ما بين 40 و 50 جنيه

أسعار الأسماك اليوم الجمعة :

السمك البلطي ما بين 15 و18 جنيه السمك البوري ما بين 27 و 35 جنيه السمك الماكريل 25 جنيه الجمبري ما بين 15 و180 جنيه الكابوريا ما بين 50 و65 جنيه

شبكةعيونالإخبارية

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