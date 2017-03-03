من هو عبد الرحمن محمد السيد المرشح لمنصب حاكم ميتشجان صاحب الاصول المصرية والسيرة الذاتية له

سمر العشري

من هو عبد الرحمن محمد السيد المرشح ليكون حاكم ولاية ميتشجان هو السؤال الابرز للجميع الان حيث يبحث الجميع عن السيرة الذاتية للدكتور Abdulrahman Mohamed El-Sayedd وما هى مؤهلاته العلمية والعملية وتاريخه وانجازاته والجوائز التى حصل عليها ، وفى حال اصبح المصرى الاصل عبد الرحمن السيد حاكم ميتشجان الجديد سيكون اصغر حاكم ولاية فى تاريخ الولايات المتحدة الامريكية وسيكسر الرقم المحقق منذ 1978 باسم الرئيس الاميركى الاسبق بيل كلينتون عندما كان حاكم ولاية.

الدكتور عبد الرحمن السيد من مواليد مقاطعة جراتيويت فى ولاية ميتشجان فى عام 1984 وهو يبلغ من العمر الان 32 عام وهى ابن لأبوين مصريين هاجرا الى الولايات المتحدة والده هو الدكتور محمد السيد وهو استاذ فى الهندسة ووالدته هى الدكتورة فاتن الكومى وتعمل فى ميسورى ، الدكتور عبد الرحمن محمد السيد طبيب فى علم الاوبئة وناشط فى مجال الصحة العامة.

درس عبد الرحمن محمد السيد المرشح لمنصب حاكم ميتشجان فى عدد من الجامعات منها جامعة ميتشجان واكسفورد وكولمبيا حصل على العديد من الجوائز على انجازاته العلمية والعملية ، هذا وقد شغل فى 2015 منصب المدير التنفيذى لدائرة الصحة فى ديترويت وشغل منصب استاذ مساعد فى قسم علم الاوبئة جامعة كولومبيا ، يترشح الدكتور عبد الرحمن السيد لمنصب حاكم ميتشجان فى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى 2018.