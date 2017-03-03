أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: محمود تغيب عن المنزل منذ ديسمبر الماضي وكلمني 3 مرات -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة " انت برنس وباشا في نفسك " -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... أول مرة شوفت بناتي بكيت ومشاعر الأمومة تخض جداً -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لحظات تتويج النادي الأهلي ورفع كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد -
فرحة لاعبى النادي الأهلى بعد الفوز بكأس السوبر الافريقى لكرة اليد على حساب نادى الزمالك -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يغني شعبي مع شيرين عبد الوهاب " اتفرج على الحلاوة " -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي يقهر الزمالك ويُتوج بالسوبر الإفريقي لليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

من هو عبد الرحمن محمد السيد المرشح لمنصب حاكم ميتشجان صاحب الاصول المصرية والسيرة الذاتية له

Google+ Print
من هو عبد الرحمن محمد السيد المرشح لمنصب حاكم ميتشجان صاحب الاصول المصرية والسيرة الذاتية له من هو عبد الرحمن محمد السيد المرشح لمنصب حاكم ميتشجان صاحب الاصول المصرية والسيرة الذاتية له

من هو عبد الرحمن محمد السيد المرشح ليكون حاكم ولاية ميتشجان هو السؤال الابرز للجميع الان حيث يبحث الجميع عن السيرة الذاتية للدكتور Abdulrahman Mohamed El-Sayedd وما هى مؤهلاته العلمية والعملية وتاريخه وانجازاته والجوائز التى حصل عليها ، وفى حال اصبح المصرى الاصل عبد الرحمن السيد حاكم ميتشجان الجديد سيكون اصغر حاكم ولاية فى تاريخ الولايات المتحدة الامريكية وسيكسر الرقم المحقق منذ 1978 باسم الرئيس الاميركى الاسبق بيل كلينتون عندما كان حاكم ولاية.

الدكتور عبد الرحمن السيد من مواليد مقاطعة جراتيويت فى ولاية ميتشجان فى عام 1984 وهو يبلغ من العمر الان 32 عام وهى ابن لأبوين مصريين هاجرا الى الولايات المتحدة والده هو الدكتور محمد السيد وهو استاذ فى الهندسة ووالدته هى الدكتورة فاتن الكومى وتعمل فى ميسورى ، الدكتور عبد الرحمن محمد السيد طبيب فى علم الاوبئة وناشط فى مجال الصحة العامة.

درس عبد الرحمن محمد السيد المرشح لمنصب حاكم ميتشجان فى عدد من الجامعات منها جامعة ميتشجان واكسفورد وكولمبيا حصل على العديد من الجوائز على انجازاته العلمية والعملية ، هذا وقد شغل فى 2015 منصب المدير التنفيذى لدائرة الصحة فى ديترويت وشغل منصب استاذ مساعد فى قسم علم الاوبئة جامعة كولومبيا ، يترشح الدكتور عبد الرحمن السيد لمنصب حاكم ميتشجان فى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى 2018.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار