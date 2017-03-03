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شكاوي من المواطنين بعد العثور علي أموال مزورة في ماكينات الصراف الآلي

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شكاوي من المواطنين بعد العثور علي أموال مزورة في ماكينات الصراف الآلي شكاوي من المواطنين بعد العثور علي أموال مزورة في ماكينات الصراف الآلي

وجه عدد من المتعاملين مع ماكينات الصراف الألية التابعة لأحد البنوك الوطنية من وجود أموال مزورة بداخلها.

وتحكي الواقعة المواطنة "منار مبارز" على صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ، حيث أنه في أثناء استخدام بطاقة مرتبات العاملين بالحكومة الخاصة بها، لسحب نقود من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي المصري، والموجودة في جولف سيتي مول مدينة العبور، فؤجت أن ماكينة الصراف الآلي أخرجت ورقة من فئة المئة جنيه ذات شكل مريب ومختلف عن المعتاد.

وأضافت مبارز أنه بعد تأكدها من أن الورقة المالية مزورة، قررت الذهاب لفرع البنك الأهلي المصري الموجود في نفس المول، والذي أكد الموظفين فيه علي أن الورقة المالية مزورة، ونفوا أن تكون خارجة من أحد ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، وبعد مماطلات وافقوا علي تسجيل شكوى والرد بعد الإنتهاء من التحقيق.

وأكدت مبارز أن مشكلة النقود المزورة تكررت مع أكثر من زميلة لها، من المتعاملين مع البنك الأهلي المصري، وأستخدموا اكثر من ماكينة في أماكن مختلفة.

أموال مزورة في ماكينة ATM تابعة لبنك حكومي

 

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رئيس قسم الأخبار