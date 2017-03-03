محامي أحد المتهمين || النائب العام يوقف تنفيذ حكم إعدام متهمي مذبحة بورسعيد

سمر العشري

قامت الشرطة بالقبض على بعض الأشخاص المتواجدين فى محيط الأستاد وتوجيه الاتهامات لهم وقامت المباحث بالتحري عن بعض المسجلين الذيم حضروا يوم اللقاء، واتهمت النيابة مدير الأمن بالتقصير، وشخصيات قيادية لها علاقة بترتيبات اللقاء، وتم خروج الجميع براءة إلا عدد قليل وتم تحويل أوراقهم للمفتى، وبدأت الإحتجاجات تجتاح بورسعيد بسبب حكم الإعدام.

فجر المحامي أنس السيد، محامي المتهم حسن مجدى، مفاجئة مضمونها قبول النائب العام الالتماس ووقف تنفيذ الإعدام، والالتماس يحمل رقم 2458 نائب عام، ويتعلق بفتح باب التحقيق والإطلاع على أدلة جديدة ومواد مصورة تثبت براءة موكلة، وأيضاً نظر شهادة لاعب الأهلي عماد متعب فى براءة احد المتهمين الذي تواجد فى غرفة خلع ملابس لاعبي الأهلي أثناء لقاء المصري,

شبكةعيونالإخبارية

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