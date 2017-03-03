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قرار جديد || من السعودية متعلق بتأشيرات الحج والعمرة

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قرار جديد || من السعودية متعلق بتأشيرات الحج والعمرة قرار جديد || من السعودية متعلق بتأشيرات الحج والعمرة

 أشار محمد مختار مبروك وزير الأوقاف، أن حصة هذا العام ستعود لما كانت عليه قبل التخفيض وهى 78 الفاو 138 تأشيرة، بدلا من 62 ألفا و 511 تأشيرة ، بفارق 15 ألفا و 6277 تأشيرة حج.

وجاءت تلك التصريحات المرحة من وزير الأوقاف عقب اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، الذي ترأسه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء امس، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة ببعثة حج هذا العام 1438 الهجري، بحضور وزراء الأوقاف والتضامن والصحة والطيران المدني والسياحة والنقل وممثلي الجهات المعنية.

كما أضاف وزير الأوقاف أن رئيس مجلس الوراء شدد خلال الاجتماع على الأعداد المبكر لموسم الحج هذا العام  وتقديم افضل خدمة للحجاج وأهمية توفير البعثة الطبية والخدمات الطبية قبل وصول الحجاج بوقت كافي.

وإرسال الأدوية قبل أسبوعين على الأقل، بحيث يذهب الحجاج وتكون البعثة الطبية متواجده بكامل هيكلها، إضافة للعمل على حسن اختيار مكان أقامة الحجاج وتوفير جميع الإمكانيات والتنقلات لهم.

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رئيس قسم الأخبار

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