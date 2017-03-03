نجاح أول عملية بالعالم لاستئصال الغدة اللعابية بالكامل دون جرح الرقبة بمركز الاورام بجامعة المنصورة

سمر العشري

قام مركز الاورام في جامعة المنصورة بالإعلان عن اول تم اجرائها في العالم استؤصل فيها الغدة اللعابية بشكل كلي ،بواسطة المنظار ودون عمل اي فتح او جرح في الرقبة ،وبعد هذا العمل الرائع افضل ما توصل اليه الطب وتم تطبيقه في مركز الاورام بالمنصورة ،اي انه اول مرة يحدث في العالم .

حيث صرح مصدر مسئول في مركز اورام جامعة المنصورة من خلال بيان القي يوم الخميس، ان العملية التي اجريت لاستئصال الغدة اللعابية ،استغرقت وقتا بلغ 180 دقيقة كاملة ،وتم عمل فتحة للمنظار ،في بداية الصدر ،واستؤصلت الغدة كاملة وليس فص واحد فقط ،كما كان يتم اجرائها سابقا ،واكد ان المريض الذي اجريت له العملية يتمتع بصحة جيدة .

وتم تكوين فريق طبي مكون من 3 اطباء ،وهم الدكتور محمد مصطفى النائب لجراحة الاورام ،والدكتور عمر الالفي مدرسا ومساعد لجراحة الاورام ،والدكتور اسلام عبده مدرسا لجراحة الاورام ،وهم فريق طبي للجراحة .

الجدير بالذكر ان مركز اورام جامعة المنصورة ،قد اجريت فيه جراحتين لإزالة واستئصال الغدة اللعابية بأحدث الاساليب الجراحية المطورة ،كانت احدهما استئصال فص من الغدة باستخدام المنظار تحت الابط وكان هذا في شهر اغسطس الماضي ،وفي نوفمبر الماضي تم استئصال فص من فم مريضة دوان ان تجرح الرقبة ،وكانت هذه المرة الاولى في مصر.