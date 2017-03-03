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ماذا تشير الخطوط البيضاء في لحوم الدجاج وما سببها .. ومدي خطورتها على الصحة

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ماذا تشير الخطوط البيضاء في لحوم الدجاج وما سببها .. ومدي خطورتها على الصحة ماذا تشير الخطوط البيضاء في لحوم الدجاج وما سببها .. ومدي خطورتها على الصحة

من اعتاد على شراء لحوم الدجاج، فبالتأكيد قد لاحظ احتوائها على هذه “الخطوط البيضاء”، وربما في بعض الأحيان قرر عدم شراء اللحوم نظرا لإحتوائها على كم كبير من “الخطوط البيضاء”، وربما بدا له ذلك الاختيار الأفضل .

 

حذرت دراسة أجريت من جامعة “أركانساس” وجامعة “تكساس” -A&M- عن زيادة كبيرة “للخطوط البيضاء” في لحوم الدجاج في السنوات الأخيرة، فقد أكدت الدراسة وجود “الخطوط البيضاء” بنسبة 96 % في 285 طيرا تم فحصهم، وتعد هذه الخطوط مؤشر على نمو الدجاجة .

 

فما سبب وجود “الخطوط البيضاء” في لحوم الدجاج، وما مدى خطورتها على الصحة العامة .

الخيوط البيضاء في لحوم الدجاج
الخيوط البيضاء في لحوم الدجاج

“الخطوط البيضاء” علامة المرض فما سببها 

تجد مزارع الدواجن في هذه الأيام تكتظ بأعداد هائلة من الطيور، هذه الأعداد الكبيرة تؤدي إلى زيادة في “الهرمونات” وقلة الحركة لدى الطيور، وهو ما يسبب زيادة كبيرة في وجود “الخيوط البيضاء”، التي تؤثر سلبا على جودة اللحوم .

أكد “ماتوي بلاكد” -أحد الأساتذة المشاركين في الدراسة- أن هذه “الخطوط البيضاء” تعتبر علامة لمرض الدجاجة، حيث قال:

 هذه الخطوط علامة على مرض الدجاجة بسبب عدم قدرتها على الحركة، مما يسبب نقطاً في الكتلة العضلية. وقد زادت هذه اللحوم في السنوات الأخيرة بشكل كبير

الخيوط البيضاء في لحوم الدجاج
الخيوط البيضاء في لحوم الدجاج

خطورة “الخطوط البيضاء” على الصحة العامة 

أكدت الدراسة أن هذه “الخطوط البيضاء” تؤثر سلبا على صحة الدجاجة، ولكنها لا تمثل خطورة على الصحة العامة للإنسان، كما ذكر أصحاب منتجات الدواجن في الولايات المتحدة أن نسبة قليلة فقط من منتجات الدواجن هي التي تتأثر بهذه الخيوط .

الخيوط البيضاء في لحوم الدجاج
الخيوط البيضاء في لحوم الدجاج

 

 

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