خطوبة حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح في سرية تامة

شيماءمصطفى

استطاع الفنان الكوميدي الشاب (حمدي الميرغني) أن يحقق نجاحا كبيرا في الفترة الماضية، وذلك بعد مشاركته في الكثير من الأعمال السينمائية الكوميدية التي حققت نجاحا كبيرا، حيث عرف هذا الفنان الشاب بين الجمهور المصري بخفة الظل وروح الدعابه مثله تماما مثل جده (الضيف أحمد)، وقد حقق هذا الفنان الشاب نجاحا كبيرا بعد مشاركته في عروض (مسرح مصر) مع الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، حيث حققت له مشاركته في هذا العمل المسرحي الكبير نجاحا وشهرة كبيرة وغير متوقعة.

خطوبة حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح

هذا وقد تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك أخبارا تؤكد خطوبة الفنان (حمدي الميرغني) والفنانة الشابة التي تشاركه عروض (مسرح مصر) الفنانة (إسراء عبد الفتاح)، حيث أكدت بعض المصادر المقربة من الاثنين أن الخطوبة تمت بالفعل منذ أيام قليلة في سرية تامة، وحاول الكثير من المهتمين الحصول على أى صور خاصة بحفل الخطوبة ولكن لم يستطيعوا الحصول على أى صور خاصة بالخطوبة.

هذا وقد أكد أبطال مسرح مصر أن قصة الحب نشأت بين الاثنين خلال عملها في مسرح مصر، كما أكد أيضا أبطال مسرح مصر أن الاثنين سوف يقومان بإعلان خطوبتهما للجميع عقب انتهاء الموسم الرمضاني من مسرح مصر، جدير بالذكر أن آخر صورة قام بنشرها حمدي الميرغني على موقع الصور (أنستجرام) ظهر فيها هو إسراء عبد الفتاح، وكتب معلقا عليها (ربنا يحفظك ويحميكي ويكتبلك السعاده دايما ياأطيب قلب ف الكون).