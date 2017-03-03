أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: محمود تغيب عن المنزل منذ ديسمبر الماضي وكلمني 3 مرات -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة " انت برنس وباشا في نفسك " -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... أول مرة شوفت بناتي بكيت ومشاعر الأمومة تخض جداً -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لحظات تتويج النادي الأهلي ورفع كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد -
فرحة لاعبى النادي الأهلى بعد الفوز بكأس السوبر الافريقى لكرة اليد على حساب نادى الزمالك -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يغني شعبي مع شيرين عبد الوهاب " اتفرج على الحلاوة " -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي يقهر الزمالك ويُتوج بالسوبر الإفريقي لليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

خطوبة حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح في سرية تامة

Google+ Print
خطوبة حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح في سرية تامة خطوبة حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح في سرية تامة

شيماءمصطفى

استطاع الفنان الكوميدي الشاب (حمدي الميرغني) أن يحقق نجاحا كبيرا في الفترة الماضية، وذلك بعد مشاركته في الكثير من الأعمال السينمائية الكوميدية التي حققت نجاحا كبيرا، حيث عرف هذا الفنان الشاب بين الجمهور المصري بخفة الظل وروح الدعابه مثله تماما مثل جده (الضيف أحمد)، وقد حقق هذا الفنان الشاب نجاحا كبيرا بعد مشاركته في عروض () مع الفنان الكبير أشرف عبد الباقي، حيث حققت له مشاركته في هذا العمل المسرحي الكبير نجاحا وشهرة كبيرة وغير متوقعة.

 

خطوبة حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح

هذا وقد تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك أخبارا تؤكد خطوبة الفنان (حمدي الميرغني) والفنانة الشابة التي تشاركه عروض (مسرح مصر) الفنانة (إسراء عبد الفتاح)، حيث أكدت بعض المصادر المقربة من الاثنين أن الخطوبة تمت بالفعل منذ أيام قليلة في سرية تامة، وحاول الكثير من المهتمين الحصول على أى صور خاصة بحفل الخطوبة ولكن لم يستطيعوا الحصول على أى صور خاصة بالخطوبة.

 

هذا وقد أكد أبطال مسرح مصر أن قصة الحب نشأت بين الاثنين خلال عملها في مسرح مصر، كما أكد أيضا أبطال مسرح مصر أن الاثنين سوف يقومان بإعلان خطوبتهما للجميع عقب انتهاء الموسم الرمضاني من مسرح مصر، جدير بالذكر أن آخر صورة قام بنشرها حمدي الميرغني على موقع الصور (أنستجرام) ظهر فيها هو إسراء عبد الفتاح، وكتب معلقا عليها (ربنا يحفظك ويحميكي ويكتبلك السعاده دايما ياأطيب قلب ف الكون).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي

عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي

بالصور .. نجوم مسرح مصر يحتفلون بعيد ميلاد حمدي الميرغني بهذه الطريقة

بالصور .. نجوم مسرح مصر يحتفلون بعيد ميلاد حمدي الميرغني بهذه الطريقة