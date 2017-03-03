قرار سعيد للمصريين بعد انهيار أسعار السكر

شيماء مصطفى

يبدو أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يخطط لعدة قرارات ستدخل السعادة على المصريين، خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصدر وزير التموين، اليوم الجمعة، قرارا هاما بخفض أسعار السكر ليباع الكيلو رسميا بسعر 10.50 جنيه للمستهلك، وإنهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية.

وأشارت وزارة التموين – في بيان اليوم الجمعة – إلى أنه تم إلزام الموزعين بكتابة السعر علي العبوات، كما تضمن القرار بيع طن السكر للموزعين (التجار) بسعر 9250 جنيها على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد 1250 جنيها عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار لدعم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج وسد الفجوة.

وأوضح البيان أن القرار تضمن أيضا بيع طن السكر للأغراض الصناعية بسعر 10 آلاف و500 جنيه على أن يتم توريد الشركات المنتجة 1500 جنيه عن كل طن يباع للشركات الصناعية لحساب صندوق موازنة الأسعار ودعم أسعار السكر المستورد، فيما ألزم القرار “هيئة السلع التموينية” باستيراد السكر الخام من الخارج لسد فجوة الاحتياجات وتكريره في شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر.

كما تضمن القرار إلزام شركة السكر والصناعات التكاملية بتوفير 130 ألف طن سكر شهريا لصالح وزارة التموين، على أن تقوم 4 شركات لإنتاج السكر من البنجر وهى (الفيوم، والنوبارية، والدلتا، والدقهلية) بتوفير 90 ألف طن للسوق المحلي بجانب 30 ألف طن للشركات الصناعية في عبوات جامبو زنة طن للعبوة الواحدة.

ولفت البيان إلى توجيه الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وإدارة الرقابة والتوزيع بالوزارة بمتابعة تنفيذ القرار ومراقبة الشركات والموزعين وحلقات البيع في الأسواق للتأكد من الالتزام ببيع السكر للمستهلكين بالأسعار الجديدة.