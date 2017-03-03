اسعار العملات اليوم الجمعة 3-3-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصر في تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٢.٣٥٧٧
|٥٢.٧٢٥٩
|03/02 12:50 ص
|دينار بحريني
|٤٢.٤٣٦٩
|٤٢.٦٨٢
|03/02 12:50 ص
|ريال عماني
|٤١.٥٥٨٤
|٤١.٧٩٥١
|03/02 12:50 ص
|ريال قطري
|٤.٣٩٤٢
|٤.٤١٩٣
|03/02 12:50 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٣٥٦١
|٤.٣٨١٧
|03/02 12:50 ص
|ريال سعودي
|٤.٢٦٦٤
|٤.٢٩١
|03/02 12:50 ص
|دينار أردني
|٢٢.٥٨٦١
|٢٢.٧٢٨٧
|03/02 12:50 ص
|كرون دنماركي
|٢.٢٦٣٣
|٢.٢٩٢٢
|03/02 12:50 ص
|جنيه إسترليني
|١٩.٦٦٤
|١٩.٩٦٠٥
|03/02 12:50 ص
|يورو
|١٦.٨٢٤
|١٧.٠٣٨٢
|03/02 12:50 ص
|دولار أمريكي
|١٦
|١٦.١٠
|03/02 12:50 ص
|فرنك سويسري
|١٥.٨٠٤
|١٦.٠٠٥٥
|03/02 12:50 ص
|ين ياباني
|١٤.٠٤٤٩
|١٤.٢٧٢٢
|03/02 12:50 ص
|دولار استرالي
|١٢.٢١٩٢
|١٢.٣٨٩٢
|03/02 12:50 ص
|دولار كندي
|١١.٩٨٩٥
|١٢.١١٢
|03/02 12:50 ص
|كرون نرويجي
|١.٨٩٩٤
|١.٩٢١٣
|03/02 12:50 ص
|كرون سويدي
|١.٧٦٢٩
|١.٧٨٣١