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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3/3/2017 بالبنوك والسوق الموازي

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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3/3/2017 بالبنوك والسوق الموازي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3/3/2017 بالبنوك والسوق الموازي

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.31 جنيه مصري في بنك HSBC، وفي حالة البيع 4.22 جنيه مصري في بنك الإئتمان الزراعى ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الجمعة في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك--إيران-للتنمية 4.1811 4.3237
التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.1684 4.2199
مصرف-ابو-ظبي 4.2867 4.3331
البنك-المصري-الخليجي 4.2914 4.3215
بنك-سايب 4.1994 4.2267
البنك-الأهلي 4.2664 4.2931
بنك-البركة 4.1641 4.3541
بنك-القاهرة 4.2216 4.2951
بنك-الاسكندرية 4.2664 4.2981
البنك-العربي-الافريقي 4.2608 4.3117
البنك-المركزي 4.2827 4.3111
بنك-مصر 4.2664 4.2910
بنك-بلوم-مصر 4.2931 4.3198
بنك-فيصل- 4.2438 4.2931
كريدي-أجريكول 4.2838 4.3331
بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.8080
بنك-بيريوس 4.2931 4.3198
بنك-قناة-السويس 4.2664 4.2931
المصرف-المتحد 4.2706 4.3200
البنك-التجاري-الدولي 4.2914 4.3208
البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات 0.0000 0.0000             
البنك-الأهلي-المتحد 4.2700                 4.3200
بنك-المشرق 4.2900 4.3200
بنك-الاستثمار-العربي 4.3000 4.3200
بنك-HSBC 4.3100 4.3600

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.50 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.60 جنيه مصري .

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رئيس قسم الأخبار

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