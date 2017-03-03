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ارتفاع سعر الدولار اليوم الجمعة 3 مارس 2017 بالبنوك والسوق الموازي

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ارتفاع سعر الدولار اليوم الجمعة 3 مارس 2017 بالبنوك والسوق الموازي ارتفاع سعر الدولار اليوم الجمعة 3 مارس 2017 بالبنوك والسوق الموازي

سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 16.15 جنيه مصري في بنك كريدى اجريكول واخر ، وفي حالة البيع 15.75 جنيه مصري في بنك الإئتمان الزراعى ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 3/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك   :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك مصر إيران للتنمية 16.0000 16.1000
التنمية والإئتمان الزراعي 15.6500 15.7500
مصرف ابو ظبي 16.1500 16.2500
البنك المصري الخليجي 16.1000 16.2000
بنك سايب 16.0500 16.1500
البنك الأهلي 16.0000 16.1000
بنك البركة 16.1000 16.2000
بنك القاهرة 16.0000 16.1000
بنك الاسكندرية 16.0000 16.1000
البنك العربي الافريقي 16.0700 16.1700
البنك المركزي 16.0618 16.1676
بنك                  16.0000 16.1000
بنك بلوم مصر 16.1000 16.2000
بنك فيصل 16.0000 16.1000
كريدي أجريكول 16.1500 16.2500
بنك التعمير والإسكان 16.1000 16.2000
بنك بيريوس 16.1000 16.2000
بنك قناة السويس 16.0000 16.1000
المصرف المتحد 16.1000 16.2000
البنك التجاري الدولي 16.1000 16.2000
البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات 16.1000               16.2000              
البنك الأهلي المتحد 16.1000 16.2000          
بنك المشرق 16.1000 16.2000  
بنك الاستثمار العربي 16.1000 16.2000
البنك الأهلي اليوناني 16.0500 16.1500
بنك HSBC 16.1500 16.3500

 اليوم في السوق السوداء  :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 17.25 جنيه مصري، وسعر البيع 17.45 جنيه مصري .

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رئيس قسم الأخبار

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