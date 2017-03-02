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مباحث القاهرة || ضبط صاحب محل لاتجاره بـ ''البنكنوت'' في السوق السوداء

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مباحث القاهرة || ضبط صاحب محل لاتجاره بـ ''البنكنوت'' في السوق السوداء مباحث القاهرة || ضبط صاحب محل لاتجاره بـ ''البنكنوت'' في السوق السوداء

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على صاحب محل، لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي.

وكانت قوة أمنية، من وحدة مباحث قسم شرطة القديمة، تتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وأثناء ذلك تمكنت من ضبط "محمد إ.م" 60 سنة، صاحب محل"، وبحوزته 1280 جنيهًا استرلينيا، و24 ألفا و815 ريالًا سعوديًا، و9 آلاف و832 دولارًا أمريكيًا، و800 يورو و 65 دينار بحريني.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف أمام اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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رئيس قسم الأخبار

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