بالفيديو || حقيقة انتشار "ممبار صيني" من أمعاء الكلاب والحمير

سمر العشري

لا شك أن المنتجات الصينية غزت مصر بصورة كبيرة جداً وتعتبر الصين في هذا الجانب من الدول التي استطاعت السيطرة بشكل كبير على السوق المصري الخصب واستطاعت تحقيق نجاح كبير وأرباح خرافية ولكن أن يمتد الأمر إلى وجود "ممبار صيني" رخيص الثمن يصفه البعض بأنه من أمعاء الكلاب والحمير فهذا ما لا يمكن تقبله وثار حوله الكثير من الجدل خلال اليومين الماضيين وتحدث فيه الإعلامي المعروف "وائل الإبراشي" على قناة "دريم الفضائية" في برنامجه "العاشرة مساءً" .

ويعتبر الممبار والكرشة من الأكلات المنتشرة في المجتمع المصري ويحبها الكثيرون وتقليد متبع لدى الشعب المصري منذ فترة بعيدة واستنكر "الإبراشي" بشدة تواجد هذا الممبار الصيني وأن الصين قد لعبت على ما يريده المصريون واعتبر خلال حديثه أن الاستيراد من الصين كان بداية الكوارث الاقتصادية التي نعاني منها الآن والتي بدأت باستيراد فوانيس رمضان وانتهت بممبار الكلاب والحمير .

وفي الفيديو التالي يؤكد احد الجزارين أن الممبار الصيني لا يمكن تحديد نوع الحيوان الذي أخذت أمعاؤه وغير محدد مصدره وللأسف يلقى قبولاً ورواجاً لدى الكثيرين نظراً لرخص ثمنه بالمقارنة بالممبار البلدي فيما أكدت ربة منزل أن هذا لا يمكن أن يكون ممبار بلدي حلال ولكنه أمعاء كلاب وحمير فقد لاحظت إصابة أولادها بمغص وقئ بعد تناوله مباشرة.