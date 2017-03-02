تفحم جثث ثلاثة أطفال في واقعة أليمة اليوم وإصابة رابع والسبب "والدهم"

سمر العشري

في صورة من صور الإهمال واللامبالاه، قام أب يدعي "كفاية.ك" ويعمل سائق توك توك بشراء "

جركن بنزين" ، وقام بوضعه بجوار البوتاجاز في المنزل، فهل يقوم عاقل بهذا العمل، الأمر الذي لهب اشتعال البوتاجاز يمتد إلى جركن البنزين، وأثناء تواجد أربع أطفال بالمنزل اشتعل البيت ناراً بكل من فيه .

وتفحمت جثث 3 أطفال من النيران بينما أصيب شقيقهم الرابع جراء الحريق، وذلك بقرية الزاوية بأسيوط وتلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط ، إخطارا من العميد صلاح مشعال، مأمور مركز شرطة أسيوط، بنشوب حريق هائل بمنزل في قرية الزاوية بمركز أسيوط نتيجة وصول لهب البوتوجاز لجركن بنزين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الشاملة وإيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

شبكةعيونالإخبارية

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