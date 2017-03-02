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يشهد سعر الذهب ارتفاع مع تعاملات اليوم الخميس 2017/3/2 وينحاز للارتفاع سعر الدولار فى البنوك وتصريحات شعبة الذهب عن السعر

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يشهد سعر الذهب ارتفاع مع تعاملات اليوم الخميس 2017/3/2 وينحاز للارتفاع سعر الدولار فى البنوك وتصريحات شعبة الذهب عن السعر يشهد سعر الذهب ارتفاع مع تعاملات اليوم الخميس 2017/3/2 وينحاز للارتفاع سعر الدولار فى البنوك وتصريحات شعبة الذهب عن السعر

قد شهد اليوم فى مع ارتفاع سعر الذهب بالسوق العالمي مع حالة الاضطراب والاتجاه للصعود مرة أخرى بفارق ملحوظ، وعلى الرغم من حالة الركود التى تشهدها الأسواق وعزوف المواطنين على التقدم بالشراء والابتعاد عن شراء عيار 21 والذى كان اقبال عليه شديد والاتجاه لشراء الجرامات الأقل مثل عيار 18 وايضا عيار 14 الا أن تشهد الأسعار حالة من الارتفاع .

الذهب اليوم الخميس :

الوحدة محلات الصاغة جنيه مصري دولار أمريكي
الذهب عيار 24 677 628.34 جنيه $40.01
سعر الذهب عيار 22 620 575.98 جنيه $36.68
اسعار الذهب عيار 21 592 549.81 جنيه $35.01
اسعار الذهب عيار 18 507 471.26 جنيه $30.01
سعر الذهب عيار 14 395 366.53 جنيه $23.34
سعر الذهب عيار 12 338 314.17 جنيه $20.00
سعر الذهب عيار 9 235.63 جنيه $15.00
اسعار أوقية الذهب 21,041 19,541 جنيه $1,244
اسعار جنيه الذهب 4,736 4,398 جنيه $280.07
اسعار كيلو الذهب 676,571 628,339 جنيه $40,010

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رئيس قسم الأخبار

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