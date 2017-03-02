يشهد سعر الذهب ارتفاع مع تعاملات اليوم الخميس 2017/3/2 وينحاز للارتفاع سعر الدولار فى البنوك وتصريحات شعبة الذهب عن السعر

قد شهد سعر الذهب اليوم فى مصر مع ارتفاع سعر الذهب بالسوق العالمي مع حالة الاضطراب سعر الدولار والاتجاه للصعود مرة أخرى بفارق ملحوظ، وعلى الرغم من حالة الركود التى تشهدها الأسواق وعزوف المواطنين على التقدم بالشراء والابتعاد عن شراء عيار 21 والذى كان اقبال عليه شديد والاتجاه لشراء الجرامات الأقل مثل عيار 18 وايضا عيار 14 الا أن تشهد الأسعار حالة من الارتفاع .
أسعار الذهب اليوم الخميس :
|الوحدة
|محلات الصاغة
|جنيه مصري
|دولار أمريكي
|اسعار الذهب عيار 24
|677
|628.34 جنيه
|$40.01
|سعر الذهب عيار 22
|620
|575.98 جنيه
|$36.68
|اسعار الذهب عيار 21
|592
|549.81 جنيه
|$35.01
|اسعار الذهب عيار 18
|507
|471.26 جنيه
|$30.01
|سعر الذهب عيار 14
|395
|366.53 جنيه
|$23.34
|سعر الذهب عيار 12
|338
|314.17 جنيه
|$20.00
|سعر الذهب عيار 9
|–
|235.63 جنيه
|$15.00
|اسعار أوقية الذهب
|21,041
|19,541 جنيه
|$1,244
|اسعار جنيه الذهب
|4,736
|4,398 جنيه
|$280.07
|اسعار كيلو الذهب
|676,571
|628,339 جنيه
|$40,010