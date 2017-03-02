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اسعار العملات اليوم الخميس 2-3-2017 في بنك مصر

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اسعار العملات اليوم الخميس 2-3-2017 في بنك مصر اسعار العملات اليوم الخميس 2-3-2017 في بنك مصر

بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في  في تحديد  الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط  .

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس   :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٢.٣٥٧٧ ٥٢.٧٢٥٩ 03/02 12:50 ص
دينار بحريني ٤٢.٤٣٦٩ ٤٢.٦٨٢ 03/02 12:50 ص
ريال عماني ٤١.٥٥٨٤ ٤١.٧٩٥١ 03/02 12:50 ص
ريال قطري ٤.٣٩٤٢ ٤.٤١٩٣ 03/02 12:50 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٣٥٦١ ٤.٣٨١٧ 03/02 12:50 ص
ريال سعودي ٤.٢٦٦٤ ٤.٢٩١ 03/02 12:50 ص
دينار أردني ٢٢.٥٨٦١ ٢٢.٧٢٨٧ 03/02 12:50 ص
كرون دنماركي ٢.٢٦٣٣ ٢.٢٩٢٢ 03/02 12:50 ص
جنيه إسترليني ١٩.٦٦٤ ١٩.٩٦٠٥ 03/02 12:50 ص
يورو ١٦.٨٢٤ ١٧.٠٣٨٢ 03/02 12:50 ص
دولار أمريكي ١٦ ١٦.١٠ 03/02 12:50 ص
فرنك سويسري ١٥.٨٠٤ ١٦.٠٠٥٥ 03/02 12:50 ص
ين ياباني ١٤.٠٤٤٩ ١٤.٢٧٢٢ 03/02 12:50 ص
دولار استرالي ١٢.٢١٩٢ ١٢.٣٨٩٢ 03/02 12:50 ص
دولار كندي ١١.٩٨٩٥ ١٢.١١٢ 03/02 12:50 ص
كرون نرويجي ١.٨٩٩٤ ١.٩٢١٣ 03/02 12:50 ص
كرون سويدي ١.٧٦٢٩ ١.٧٨٣١ 03/02 12:50 ص

 

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رئيس قسم الأخبار

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