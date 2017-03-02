ارتفاع سعر الدولار اليوم الخميس 2 مارس 2017 بالبنوك والسوق الموازي

سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 16.15 جنيه مصري في بنك كريدى اجريكول واخر ، وفي حالة البيع 15.75 جنيه مصري في بنك الإئتمان الزراعى ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الخميس 2/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك مصر إيران للتنمية
|16.0000
|16.1000
|التنمية والإئتمان الزراعي
|15.6500
|15.7500
|مصرف ابو ظبي
|16.1500
|16.2500
|البنك المصري الخليجي
|16.1000
|16.2000
|بنك سايب
|16.0500
|16.1500
|البنك الأهلي
|16.0000
|16.1000
|بنك البركة
|16.1000
|16.2000
|بنك القاهرة
|16.0000
|16.1000
|بنك الاسكندرية
|16.0000
|16.1000
|البنك العربي الافريقي
|16.0700
|16.1700
|البنك المركزي
|16.0618
|16.1676
|بنك مصر
|16.0000
|16.1000
|بنك بلوم مصر
|16.1000
|16.2000
|بنك فيصل
|16.0000
|16.1000
|كريدي أجريكول
|16.1500
|16.2500
|بنك التعمير والإسكان
|16.1000
|16.2000
|بنك بيريوس
|16.1000
|16.2000
|بنك قناة السويس
|16.0000
|16.1000
|المصرف المتحد
|16.1000
|16.2000
|البنك التجاري الدولي
|16.1000
|16.2000
|البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات
|16.1000
|16.2000
|البنك الأهلي المتحد
|16.1000
|16.2000
|بنك المشرق
|16.1000
|16.2000
|بنك الاستثمار العربي
|16.1000
|16.2000
|البنك الأهلي اليوناني
|16.0500
|16.1500
|بنك HSBC
|16.1500
|16.3500
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 17.25 جنيه مصري، وسعر البيع 17.45 جنيه مصري .
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