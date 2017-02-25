محافظ البنك المركزي: الآثار السلبية بعد ''تعويم الجنيه'' كانت أفضل مما توقعت

شيماء مصطفى

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه كان يسعى جاهداً لتنفيذ قرار تعويم الجنيه "تحرير سعر الصرف" لأنه كان يعلم آثاره الإيجابية بجانب الآثار السلبية الأخرى المعروفة، مشيراً إلى أنه كان سعيداً بالوصول إلى مرحلة تنفيذ القرار.

وأضاف "عامر"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال بحلقة برنامج "مساء DMC" اليوم ، أن الآثار السلبية التي حدثت بعد قرار تعويم الجنيه كانت أفضل بكثير مما توقعت، حيث أنهم لم يتوقعوا استجابة الأسواق للإجراءات الإصلاحية بهذه السرعة، خاصة أسواق الاستثمار الدولي، موضحًا أن التحدي الحقيقي لم يكن سعر الصرف "الناس كلها كانت تتحدث عن سعر الدولار، ولكن المشكلة الكبرى كانت في تأمين البلد بموارد حتى لا تتعرض لهزات".

شبكةعيونالإخبارية

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