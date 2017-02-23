وزير الإسكان يفجر مفاجأة سعيدة لجميع المصريين: مفيش مواطن مش هيكون عنده شقة خلال 3 سنوات

شيماء مصطفى

رغم الإحباط الذي يصيب قطاع كبير من المصريين، بعد الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخضروات، إلا أن هناك بارقة أمل منحها لهم وزير الإسكان بحكومة المهندس شريف إسماعيل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن “العالم مبهور بمشروع الإسكان الاجتماعى وحجم الواحدت التى يتم يتنفذها وجودتها”.

وأكد الوزير أنه خلال 3 سنوات لن يكون هناك مواطن “مالوش شقة”.

وأضاف خلال لقائه بعدد من الصحفيين ومراسلى القنوات بديوان عام محافظة الشرقية، أن الأزمة الوحيدة التى تعيق إنشاء مشروعات سكانية هى عدم توافر أراضى داخل المدن والمراكز، مشيدًا بالدور الذى يقوم به أعضاء مجلس النواب فى إقناع أهالى بالقرى بالتبرع بأراضى لإنشاء محطات للشرب والصرف الصحى.

وعن محافظة الشرقية أنها كانت تعانى أزمة كبيرة ونسبة تغطية الصرف الصحى، حوالى 10% و ارتفعت إلى 14 % فى 2014، ومن المقرر أن تصل بانتهاء المشروعات المطروحة خلال 3 سنوات إلى 47% وهى بذلك ستكون من أعلى المحافظات فى تغطية الصرف الصحى.