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شعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى سارة للمصريين والمقبلين على الزواج حول انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة في هذا التوقيت

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شعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى سارة للمصريين والمقبلين على الزواج حول انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة في هذا التوقيت شعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى سارة للمصريين والمقبلين على الزواج حول انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة في هذا التوقيت

تشهد الدولار منذ أسبوع مضى تقريباً انخفاضاً كبيراً، واختلف الخبراء والمحلليين حول أسباب هذا التراجع في سعر الورقة الخضراء، ما بين متفائل ومتشائم، حيث أكد بعض الخبراء على أن هذا التراجع نتيجة تحسن الاقتصاد المصري وعودة الاستثمار وأن الدولار الأمريكي سيشهد تراجعاً جديداً خلال الأيام القادمة، حتى يصل إلى سعره إلى 11 جنيه، بينما بعض الاقتصادين الآخرين كان لهم نظرة أخرى حول هذا الأمر مؤكدين أن هذا التراجع وهمي، وليس حقيقي، وما حدث هو اتفاق بين البنوك، وأن الدولار سيشهد ارتفاعاً جديداً خلال الأيام المقبلة.

 

وحول انخفاض الدولار وتراجع الأسعار وخاصة الأجهزة الكهربائية، قال نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة “حسين الإمام” أن أسعار جميع الأجهزة الكهربائية ستشهد انتعاشاً كبيراً ورواجاً بعد شهور الركود وانخفاض الميعات، وتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضاً كبيراً في أبريل القادم، بنسبة تتراوح بين 25 و 30%.

 

وقال الإمام في تصريحات صحفية له اليوم أن حالة الركود الحالية بسبب قيام المستهلكين والمقبلين على الزواج بعمليات شراء قوية في نوفمبر الماضي، خوفا من ارتفاع الأسعار، مضيفاً أن المستهلكين أحجموا عن الشراء أملاً في تراجع الأسعار بعد تراجع الجمركي والبنكي، والذي سيعمل على خفض أسعار السلع خلال أبريل المقبل، بنسب تتراوح من 25 إلى 30% وذلك مع الدورة الاستيرادية الجديدة، ووضوح الرؤية واستقرار أسعار الدولار، مشيرا إلى المخزون السلعي بالأسواق حاليا بالسعر القديم.

 

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