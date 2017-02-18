حظك اليوم برج القوس الأحد 19/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: تزداد الرغبة في أن تكون ملحوظاً من الآخرين وتشعر أنك في مركز الأمور، وتلاحظ رغبة زائدة عن المعتاد لسماع الكلمات الطيبة والمديح والثناء



عاطفياً: تعبر عن عواطفك بوضوح وصراحة، هذا هو وقت مناسب للتقرب من الشريك أكثر فأكثر وحاول أن تمضي مع المزيد من أوقات المرح والتعاون الممتع



صحياً: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك سيكون سلبياً جداً

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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