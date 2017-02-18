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مصر للطيران || توضح حقيقة آثار الدماء والكسر بزجاج طائرة أسوان

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مصر للطيران || توضح حقيقة آثار الدماء والكسر بزجاج طائرة أسوان مصر للطيران || توضح حقيقة آثار الدماء والكسر بزجاج طائرة أسوان

للطيران قامت بتوضيح ما تم تداوله من بعض ركاب طائرة أسوان المتجهة من أسوان إلى  القاهرة والتي قيل أن الزجاج الخاص بكابينة القيادة بالطائرة تعرض للكسر، ويوجد عليه آثار دماء ولكن قام مصدر مسئول بالشركة بنفي ما تردد من ركاب الطائرة وقام بشرح تفاصيل ما تعرضت له الطائرة خلال رحلتها الجوية من أسوان إلى القاهرة.

أكدت مصادر مسئولة بالشركة بأن ما تعرضت له طائرة أسوان مجرد شرخ حدث بالزجاج وهو  السبب وراء قيام قائد الطائرة بالتوجه للأقصر والهبوط بها من أجل القيام بتغيير الزجاج، أفادت المصادر بشركة مصر للطيران بأن ما تعرض له الزجاج الموجود بكابينة القيادة الخاصة بالطائرة نتج عن أن طائر قد اصطدم بالزجاج مما أدى لحدوث شرخ به.

قامت الشركة على الفور بإرسال طائرة أخرى بديلة وإنزال الركاب والقيام بتغيير الزجاج الذي حدث به الشرخ وقد تم نقل الركاب لوجهتم بالقاهرة سالمين.

جاء رد المسئولين بالشركة ردا على ما قام بعض الركاب بنشره عن مواجهتهم للموت خلال الرحلة وقولهم أنهم قد شاهدوا آثار دماء وقطع من الزجاج وضغط هواء شديد بداخل الطائرة، يذكر أن عائلة اللاعب عصام الحضري كانت من ضمن ركاب طائرة أسوان واكدوا على انهم شاهدوا الموت  بعينهم.

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رئيس قسم الأخبار

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