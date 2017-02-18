استقرار سعر الريال السعودي اليوم السبت 18/2/2017

استقرار سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.2798 جنيه مصري في بنك الأسكندرية ، وفي حالة البيع 4.2643 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.
سعر الريال اليوم السبت في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك-مصر-إيران-للتنمية
|4.1679
|4.3235
|التنمية-والإئتمان-الزراعي
|4.2460
|4.2998
|مصرف-ابو-ظبي
|4.2336
|4.2798
|البنك-المصري-الخليجي
|4.2621
|4.2922
|بنك-سايب
|4.2664
|4.2929
|البنك-الأهلي
|4.2662
|4.2798
|بنك-البركة
|4.1239
|4.3123
|بنك-القاهرة
|4.2084
|4.2817
|بنك-الاسكندرية
|4.2798
|4.3112
|البنك-العربي-الافريقي
|4.2422
|4.2930
|البنك-المركزي
|4.2672
|4.2946
|بنك-مصر
|4.2529
|4.2643
|بنك-بلوم-مصر
|4.2662
|4.2931
|بنك-فيصل-
|4.2701
|4.3198
|كريدي-أجريكول
|4.2308
|4.2798
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.2001
|4.8080
|بنك-بيريوس
|4.2795
|4.3064
|بنك-قناة-السويس
|4.2395
|4.2664
|المصرف-المتحد
|4.2308
|4.2800
|البنك-التجاري-الدولي
|4.2317
|4.2676
|البنك-الأهلي-المتحد
|4.2400
|4.2900
|بنك-المشرق
|4.2400
|4.2900
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.2500
|4.2800
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.30 جنيه مصري، وسعر البيع 4.35 جنيه مصري .
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