أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

استقرار سعر الريال السعودي اليوم السبت 18/2/2017

Google+ Print
استقرار سعر الريال السعودي اليوم السبت 18/2/2017 استقرار سعر الريال السعودي اليوم السبت 18/2/2017

سمر العشري

استقرار سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.2798 جنيه مصري في بنك الأسكندرية ، وفي حالة البيع 4.2643 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.

سعر الريال اليوم السبت في البنوك :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك--إيران-للتنمية 4.1679 4.3235
التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.2460 4.2998
مصرف-ابو-ظبي 4.2336 4.2798
البنك-المصري-الخليجي 4.2621 4.2922
بنك-سايب 4.2664 4.2929
البنك-الأهلي 4.2662 4.2798
بنك-البركة 4.1239 4.3123
بنك-القاهرة 4.2084 4.2817
بنك-الاسكندرية 4.2798 4.3112
البنك-العربي-الافريقي 4.2422 4.2930
البنك-المركزي 4.2672 4.2946
بنك-مصر 4.2529 4.2643
بنك-بلوم-مصر 4.2662 4.2931
بنك-فيصل- 4.2701 4.3198
كريدي-أجريكول 4.2308 4.2798
بنك-التعمير-والإسكان 4.2001 4.8080
بنك-بيريوس 4.2795 4.3064
بنك-قناة-السويس 4.2395 4.2664
المصرف-المتحد 4.2308 4.2800
البنك-التجاري-الدولي 4.2317 4.2676
البنك-الأهلي-المتحد 4.2400 4.2900
بنك-المشرق 4.2400 4.2900
بنك-الاستثمار-العربي 4.2500 4.2800

سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.30 جنيه مصري، وسعر البيع 4.35 جنيه مصري .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة