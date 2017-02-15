أطعمة تخلصك من دهون البطن و تمنحك بطن مسطح

شيماء مصطفى

تسعى كل امرأة إلى الحصول على بطن مسطح و مشدود دون أي تكتلات زائدة، و تناول الأطعمة الصحية من أهم الأشياء التي تساعدك على التخلص من دهون البطن المتراكمة، لذلك سنقدم لكِ اليوم قائمة بأهم الأطعمة التي تحرق الدهون في منطقة البطن بسرعة و تمنحك بطن مسطح و مشدود.

البابايا:

البابايا من الفواكه الغنية بالألياف التي تحفز عملية الهضم و تسهل عمل الأمعاء، يفضل تناولها بشكل منتظم، نظرا لتركز مادة الكاروتين المفيد للجسم فيها.

المانجا:

هي فاكهة مثالية للحفاظ على رشاقتك، فهي تحسن عملية الهضم و تحارب الحموضة و بهذا تمنحك بطنا مسطحا و مشدودا.

الأناناس:

هو من الفواكه التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة، كما أنه غني بفيتامين “C”، و يحتوي الأناناس على أنزيم البروميلين الذي يسهل هضم البروتينات، و هو يحفز عملية الحرق في الجسم و يقلل من الدهون المتراكمة في منطقة البطن.

الأفوكادو:

من أفضل الأطعمة التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد، فهو غني بالألياف و الدهون أحادية التشبع، ويساعد على التخلص من الدهون بمنطقة البطن في زمن قياسي.

التفاح:

التفاح غني بالألياف و يساعد على الهضم، كما أن التفاح يسهل عملية الأيض، و يفتح الشهية بشكل ملموس.

الإجاص:

فاكهة لذيذة و غنية بالماء، تساعدك على الإحساس بانتعاش رائع و راحة داخلية. و تحتوي على مادة السوربيتول التي تسهل عملية الهضم، كما تسهل الألياف النباتية التي تتوفر عليها فاكهة الإجاص عملية الايض.

شبكةعيونالإخبارية

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