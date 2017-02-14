بالصور الكابتن مجدي عبد الغني يحطم زجاج سيارة أحد السيدات

شيماء مصطفى

“مجدي عبد الغني” لاعب كرة ام بلطجي ؟هذا هو السؤال الذي اثار ضجة على المواقع الاجتماعية بعد ان حطم زجاج سيارة لسيدة بدون اي اسباب على الرغم من ان مجدي عبد الغني يعتبر من اكثر لاعبي الكرة الذين دخلوا قلوب الملايين الا انه منذ يومين فقد حب هؤلاء الجماهير .

ذلك بعد ان نشرت احدى السيدات خبر تقول من خلاله ان مجدي عبد الغني قام بتحطيم زجاج سيارتها بدون اي اسباب وقامت بسرد الحادثة كالأتي” انا كنت انتظر خروج ابني من احدى المدارس بالدقي وقمت بركن سيارتي امام المدرسة لمدة دقيقة حتى يخرج ابني وما ان تفاجئت برجل يخرج من سيارته ويتوجه الي بالحديث بمنتهى الهمجية والبلطجة وما كان رد فعلي الا اني اخبرته انها منتظرة ابنها لمدة دقيقة فقط .

وبالفعل قالت دخلت لاحضر ابني وعندما وخرجت كانت الصاعقة حيث وجدت الزجاج الامامي لسياراتي متحطم تماما والجميع اخبروني بان هذا الرجل هو مجدي عبد الغني وهو من حطم الزجاج وعندما واجهته بفعله لم ينكر كما انه استهزء بكلامي عندما اردت ان اسجل رقم سيارته وقال انه لا يبالي بهذا وانه يستطيع ان يغلق هذه المدرسة باكملها .

وبالفعل اتصلت بزوجي وذهبنا لعمل محضر بقسم الدقي ولكن هل سيحاسب مجدي عبد الغني ام انه فوق القانون ولئلك فان هذه الحادثة سارت مجالا للسخرية والاحتجاج بجميع الموةاقع الاجتماعية وفقد عبد الغني الكثير من محبيه بسبب هذه المشكلة مما وجعلهم جميعا يصفوه بالبلطجي.