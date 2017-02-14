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سيدة تلد “معزة” لأول مرة بعد فترة حمل قاربت على السنتين

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سيدة تلد “معزة” لأول مرة بعد فترة حمل قاربت على السنتين سيدة تلد “معزة” لأول مرة بعد فترة حمل قاربت على السنتين

فى حادث غريب و مثير للانتباه تحدثت وسائل الاعلام العالمية عنه  بكثرة حيث تناولته العديد من المواقع الالكترونية عن قيام سيدة نيجيرية بولادة جنين غريب الشكل أقرب الى “الماعز”، حيث ذكرت التقارير ووسائل الاعلام النيجيرية أن السيدة حامل منذ سنتين وقامت وحدة طبية قبل موعد الولادة .

 

 

 

سيدة تلد “معزة”

أكدت وسائل الاعلام النيجيرية أن سيدة نيجيرية وضعت مولودا يشبه فى شكله “معزة” فى مدينة ” بورت هاركورت” وتجمعت حشود من سكان المدينة حول بيتها لمشاهدتها وهى تلد بعد هذه الفترة الطويلة من الحمل فاذا بها تخرج هذا المولود، وقد تم التقاط بعض من الصور و الفيديوهات التى تثبت تلك الحادثة.

 

وتظهر الفيديوهات والصور مولود يشبه الماعز ملقى على الارض غارقا فى وسط كمية من الدماء معها المشيمة و بجوارها السيدة التى وضعته، وبعد عرض الفيديو فى وسائل الاعلام المختلفة قام العديد من المتابعون بالحديث عنه حيث رفض الكثير هذا الأمر من الاساس ولكن البعض أكدوا على امكانية حدوثه لاسيما فى قارة أفريقيا.

 

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