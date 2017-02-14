صور | حصرياً الصور الأولى من الفنانة نادية لطفي وعلى فراش المرض بالمستشفى، كيف أصبحت؟

شيماء مصطفى

ظهرت الفنانة “ناديه لطفي” من خلال صور لها تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها داخل مستشفى المعادى العسكري، والتي دخلتها قبل 150 يوما من الآن، بعد قضاء شهرين داخل مستشفى “القصر العيني”، ليتم معالجتها من تمزق الضلوع، وضيق التنفس، ومشاكل الرئة، والآم الأسنان.

الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي منذ 150 يوما

ظلت الفنانة القديرة بين الأصدقاء والحياة أيام طويلة قضت بعضها في العناية المركزة وتحت جهاز التنفس الصناعي، وأيام أخرى داخل غرف عاديه تشعر بالأم تخضع فيها للعلاج الطبيعي، حتى موعد عيد ميلادها أحتفلت به هناك في مستشفى المعادي العسكري مع أحبائها وأصدقائها.

مرور 6 شهور على علاج الفنانة نادية لطفي في المستشفى

وبعد مرور 6 أشهر تتحدث الفنانة الجميلة عن صحتها وتقول:

” اعتقد أن حالتي تتحسن، وتعافيت من ألام الأسنان، واجد راحتي في المستشفى، لتوفير جميع الأجهزة التي تحتاجها لعلاجها، ولم تخرج حتى تتعافى”.

عن الفنانة ناديه لطفي

الاسم: بولا محمد لطفي شفيق

الميلاد: 3يناير1937

الجنسية : مصريه

الزوج: إبراهيم صادق – محمد صبري- عادل البشارى – احمد عادل البشارى

أهم أعمالها: الخائنة – الأخوة الأعداء – لا تطفئ الشمس – الحياة حلوة.