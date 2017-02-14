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“بالمستندات”| فضيحة مدوية من العيار الثقيل.. وزير جديد في التعديل الوزاري متهم في 18 قضية فساد واستيلاء على المال العام

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“بالمستندات”| فضيحة مدوية من العيار الثقيل.. وزير جديد في التعديل الوزاري متهم في 18 قضية فساد واستيلاء على المال العام “بالمستندات”| فضيحة مدوية من العيار الثقيل.. وزير جديد في التعديل الوزاري متهم في 18 قضية فساد واستيلاء على المال العام

كان الشعب المصري يعلق آماله على التعديل الوزاري في حكومة شريف إسماعيل، والذي ظهرت ملامحه اليوم بعد موافقة مجلس النواب عليه، وكان الجميع يتوقع أن يكون التعديل الوزاري يلبي طموح الشعب المصري، ويخفف من معاناته، في ظل ارتفاع جميع أنواع السلع وتدهور الأحوال الاقتصادية للبلاد، ووصول التضخم إلى رقم مخيف حسبما أعلن البنك المركز أمس على موقعه الإلكتروني.

 

ولكن من الواضح أنه سيخيب آمال المصريين، وذلك بعد ما كشف النائب البرلماني مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح، عن فضيحة مدوية تتعلق بوزير الزراعة الجديد، الدكتور عبد المنعم البنا، حيث أكد في تصريحات صحفية له اليوم على أن وزير الزراعة الجديد متهم  في قضايا فساد واستيلاء وإهدار للمال العام، وصلت إلى 18 قضية، تخص وقائع فساد فى وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية الذى كان يترأسه.

 

وأضاف ملك فى تصريحاته اليوم، أنه سيقوم بتجهيز ملف كامل عن قضايا الفساد المتهم فيها الوزير، لعرضها على البرلمان خلال الفترة المقبلة، متسائلا: “كيف يتم اختيار الوزير وهو متهم وتشوب اختياره تحفظات فى قضايا فساد”.

 
 

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