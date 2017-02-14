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رئيس المستوردين: قرار التعويم يحتاج لإعادة نظر وهذه هي القيمة الحقيقية للدولار

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رئيس المستوردين: قرار التعويم يحتاج لإعادة نظر وهذه هي القيمة الحقيقية للدولار رئيس المستوردين: قرار التعويم يحتاج لإعادة نظر وهذه هي القيمة الحقيقية للدولار

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، وتعليقاً على انخفاض أمام الجنيه المصري ليصل لـ16.5 جنيه تقريباً، لا يعتبر انجازاً كما يعتقد البعض.

وأكد "شيحة" – خلال مداخلة هاتفية أجراها اليوم الثلاثاء مع برنامج "أموال مصرية" الذي يُعرض عبر فضائية LTC – أن القيمة الحقيقية للدولار أقل من 10 جنيهات.

وأوضح أن وصول سعر الدولار لـ19 جنيها يرجع إلى عمليات المضاربة التي يقوم بها التجار بعد أن تحول الدولار إلى سلعة يسعى البعض للحصول عليها لتحقيق أرباح من خلالها.

وأشار رئيس شعبة المستوردين إلى أن قرار تعويم الجنيه يحتاج إلى اعادة نظر وتدخُل من البنك المركزي لمراقبة أداء البنوك التي تحولت إلى سوق سوداء للدولار – بحسب ما قال.

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