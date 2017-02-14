''صحة الإسماعيلية''.. سمن ''التموين'' فيه سم قاتل

شيماء مصطفى

حذر نبيل غريب، وكيل وزارة التموين باﻹسماعيلية، المواطنين من شراء السمن الفلاحي المباع ضمن الحصة المقررة من المواد التموينية الشهرية لدى البقالين، قائلًا: "السمن غير صالح للاستخدام الآدمي"، مطالبًا بعدم استخدامه.

وتعود الواقعة، عندما تلقت مديرية التموين عدة بلاغات، حول فساد السمن التمويني، وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا أخذ عينة وإرسالها إلى مديرية الصحة، لتحليلها ومطابقتها.

وكشف تقرير التحليل المعملى بمديرية الصحة بالإسماعيلية، ارتفاع نسبة الحموضة والزناخة، وزيادة البيروكسيد، وارتفاع نسبة حمض الأوليك بالسمن التموينى، مشيرا إلى أن العينة غير مطابقة لمواصفات التي يجب أن يكون عليها المنتج، وفقا للمواصفات رقم 7973 لسنة 2009، فتم تقديم بلاغ إلى الأمن الوطني، مرفقا به صورة من التقرير، لاتخاذ اللازم تجاه الشركة المصنعة.

شبكةعيونالإخبارية

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