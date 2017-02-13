بالصور || سائح ايرلندى ينجح فى اصطياد سمكة تمتلك أسنان تشبه الاسنان الآدمية

سمر العشري

تمكن سائح ايرلندي من اصطياد نوعاً غريبا من الاسماك وبفحصها تبين انها تمتلك اسناناً تشبه الى حداً كبيراً الاسنان الموجدة لدى الانسان حيث بلغ وزنها لى حوالى الخمسون كيلوجراماً ،وعلى حد ما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية فى تقريرها المصور حول تلك السمكة فقد اشارت الى انعها تمتلك اثنتين وثلاثون سناً بالإضافة الى امتلاكها لعضلات بالغة القوة .

كما اشارت الجريدة البريطانية الى ظهور هذه السمكة فى سواحل ولاية فلوريدا الامريكية وتتميز بالشراسة ومهاجمة الانواع الاخرى من الاسماك كما رصدت بعض الحالات لمهاجمة الصيادين حيث هاجمت اثنين من عمال الصيد واصابتهم بنزيف حاد ادى الى وفاتهم .

ويجدر بالذكر ان هناك نوعاً اخر من الاسماك تعرف باسماك النمر وتعيش فى نهر الكونغو الا انها تختلف عن تلك السمكة فى ان اسنانها مدببة والتي تشبه الى حداً كبير انياب النمور ، بالإضافة الى شكلها المخيف كما ان وزنها اقل والذى يصل الى اربعون كيلوجراماً . وفيما يلى جانب من الصور التى نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية حول السمكة التى اصطادها السائح الايرلندي من بالقرب من شواطئ ولاية فلوريدا .

شبكةعيونالإخبارية

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