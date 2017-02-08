بالفيديو دلال عبد العزيز تكشف عن سر لإيمي بعد زواجها وسبب وضعها لكاميرا بمنزل والدها

كشفت الفنانة دلال عبدالعزيز عن أحد الأسرار الخاصة بإبنتها أيمي غانم وذلك أثناء إستضافتها ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس المذاع على قناة “سي بي سي ” الفضائية وقالت دلال عبد العزيز أن إيمي مقيمة الأن مع زوجها الفنان حسن الرداد بمنزل والدته بسبب أن منزلهما لم ينته من بناؤه حتى الأن.

و بسبب حب إيمي الشديد للكلاب بالرغم من إعتراض زوجها ووالدته بإقتناء الكلاب إضطرت أن تتركهم بمنزل والدها سمير غانم ولكنها قامت بوضع كاميرا مراقبة داخل منزل والدها للإطمئنان عليهم دائما وتمكنها من رؤيتهم من خلال هاتفها المحمول.

وتابعت الفنانة دلال أن إيمي حاولت إقناعهم بأنها وضعت الكاميرا من أجل الإطمئنان على والدها وعن أحوالهم بس الهدف الأساسي هو الإطمئنان على كلابها وأضافت أن زوج أيمي إندهش كثيرا من تصرف إيمي قائلا إيه اللي أنا متجوزها دي مخابرات؟ ده أنا خايف تكون بتراقبني أنا كمان كما تحدثت أيضا عن بعض المواقف الطريفة بين أيمي وحماتها حينما دعتهم والدة حسن الرداد للعشاء ثم طلبت إيمي أن تذهب مع أسرتها الى منزلهم لرؤية الكلاب لترد عليها بقولها روحي يا حبيبتي متفتكريش إنك هتصعبي عليا وأقولك هاتيهم عمري ما هقول.