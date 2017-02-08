سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 8-2-2017

سمر العشري

تعاني الاسواق المصرية هذ الفترة من حالة عدم الاستقرار في اسعار الحديد والاسمنت وذلك بسبب ارتفاع الدولار وانخفاضه و بسبب قرار تعويم الجنيه المصري ، وهذا الامر الذي كان يهدد سوق العقارات في مصر بعد ان إشتعلت اسعار الحديد والاسمنت بسب إرتفاع الأسعار في مصر .

سعر الحديد اليوم الأربعاء :

إسم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر حديد عز عز 9100 جنية 9100 جنية الدخيلة 9100 جنية 9100 جنية حديد المصريين المصريين 9025 جنية 9025 جنية حديد بشاي بشاي 9100 جنية 9100 جنية الوطنية للصلب العتال 9050 جنية 9050 جنية حديد عطيه عطيه 9050 جنية 9050 جنية حديد المراكبي المراكبي 8900 جنية 8900 جنية حديد المعادي المعادي 8600 جنية 8600 جنية حديد بيانكو بيانكو 8700 جنية 8700 جنية حديد العشري العشري 8850 جنية 8850 جنية حديد أكتوبر أكتوبر 9050 جنية 9050 جنية حديد الجارحي الجارحي 9050 جنية 9050 جنية حديد قوطة قوطة 8600 جنية 8600 جنية حديد سرحان سرحان 8700 جنية 8700 جنية حديد الجيوشي الجيوشي 8850 جنية 8850 جنية مصر ستيل مصر ستيل 8850 جنية 8850 جنية

سعر الاسمنت اليوم الأربعاء :

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 700 جنية 700 جنية النصر 685 جنية 690 جنية أسمنت اسيوط المهندس 780 جنية 780 جنية الفهد 700 جنية 700 جنية شركة صناعات مواد البناء التعمير 680 جنية 685 جنية أسمنت أسيك المنيا أسيك 700 جنية 700 جنية حورس 690 جنية 690 جنية أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية الصخرة 680 جنية 680 جنية أسمنت وادي النيل المصري 685 جنية 690 جنية لافارج للأسمنت المخصوص 695 جنية 700 جنية الممتاز 710 جنية 740 جنية أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680 جنية 680 جنية أسمنت العريش العسكري 700 جنية 705 جنية أسمنت سيناء سيناء 680 جنية 685 جنية الشركة القومية للأسمنت الفاخر 735 جنية 740 جنية السويس للأسمنت السويس 720 جنية 725 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 720 جنية 720 جنية تكنو 690 جنية 690 جنية أسمنت حلوان حلوان 720 جنية 720 جنية أسمنت شورى شورى 690 جنية 690 جنية مصر بني سويف مصر بني سويف 715 جنية 720 جنية السويدي السويدي 690 جنية 695 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 690 جنية 690 جنية أسمنت بنى سويف تايتان 775 جنية 785 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 680 جنية 680 جنية الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية 785 جنية أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية 775 جنية البرج 780 جنية 780 جنية الساحل 850 جنية 850 جنية

شبكةعيونالإخبارية

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