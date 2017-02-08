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سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 8-2-2017

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 8-2-2017 سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 8-2-2017

تعاني الاسواق المصرية هذ الفترة من حالة عدم الاستقرار في الحديد والاسمنت وذلك بسبب ارتفاع الدولار وانخفاضه و بسبب قرار تعويم الجنيه المصري ، وهذا الامر الذي كان يهدد سوق العقارات في بعد ان  إشتعلت اسعار الحديد والاسمنت بسب إرتفاع الأسعار في مصر .

اليوم الأربعاء :

إسم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر
حديد عز عز 9100 جنية 9100 جنية
الدخيلة 9100 جنية 9100 جنية
حديد المصريين المصريين 9025 جنية 9025 جنية
حديد بشاي بشاي 9100 جنية 9100 جنية
الوطنية للصلب العتال 9050 جنية 9050 جنية
حديد عطيه عطيه 9050 جنية 9050 جنية
حديد المراكبي المراكبي 8900 جنية 8900 جنية
حديد المعادي المعادي 8600 جنية 8600 جنية
حديد بيانكو بيانكو 8700 جنية 8700 جنية
حديد العشري العشري 8850 جنية 8850 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 9050 جنية 9050 جنية
حديد الجارحي الجارحي 9050 جنية 9050 جنية
حديد قوطة قوطة 8600 جنية 8600 جنية
حديد سرحان سرحان 8700 جنية 8700 جنية
حديد الجيوشي الجيوشي 8850 جنية 8850 جنية
مصر ستيل مصر ستيل 8850 جنية 8850 جنية

سعر الاسمنت اليوم الأربعاء :

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 700 جنية 700 جنية
النصر 685 جنية 690 جنية
أسمنت اسيوط المهندس 780 جنية 780 جنية
الفهد 700 جنية 700 جنية
شركة صناعات مواد البناء التعمير 680 جنية 685 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك 700 جنية 700 جنية
حورس 690 جنية 690 جنية
أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية
الصخرة 680 جنية 680 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 685 جنية 690 جنية
لافارج للأسمنت المخصوص 695 جنية 700 جنية
الممتاز 710 جنية 740 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680 جنية 680 جنية
أسمنت العريش العسكري 700 جنية 705 جنية
أسمنت سيناء سيناء 680 جنية 685 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 735 جنية 740 جنية
السويس للأسمنت السويس 720 جنية 725 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 720 جنية 720 جنية
تكنو 690 جنية 690 جنية
أسمنت حلوان حلوان 720 جنية 720 جنية
أسمنت شورى شورى 690 جنية 690 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 715 جنية 720 جنية
السويدي السويدي 690 جنية 695 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 690 جنية 690 جنية
أسمنت بنى سويف تايتان 775 جنية 785 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 680 جنية 680 جنية
الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية 785 جنية
أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية 775 جنية
البرج 780 جنية 780 جنية
الساحل 850 جنية 850 جنية

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