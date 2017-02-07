بالفيديو | متصل للدكتورة هبة قطب “تزوجت بنت صدمت في شكلها ليلة الدخلة” ويروي ما حدث بالتفصيل

قصة غريبة ترويها الاستشارية في الطب الشرعي والعلاقات الزوجية الدكتورة “هبة قطب” على القناة الفضائية “التحرير”.

هبة قطب تروي قصة الشاب

تقول الدكتورة هبة قطب، أن شاب مسافر في أحدى الدول للعمل فيها، وقد أقام علاقات نسائية كبيرة جداُ وأنه أعتبر انه غير متزوج، ولما يتزوج سيوقف هذه العلاقات ان شاء الله.

ثم بدأ سنه يكبر فجلس معه والده ووالدته، وقالوا له أن هذا لا يصح والكلام الذي انت فيه غير صحيح، ولازم أن تتزوج.

اختيار العروسة للشاب

وتقول الدكتورة هبة قطب، وقالوا له أن الأجازة القادمة هتلاقي عروسة تم اختيارها لك، تكون بنت ناس واحدة كويسة وعارفة ربنا وملتزمة ومتدينة، فقال لهم طيب.

وفعلا عند عودته من الأجازة، كان والديه جهزا له العروسة، وذهب معهم ليراها في بيت العروسة، فوجد أنها بنت لطيفة، صغيرة في السن ورفيعة ومحجبة، وخريجة كلية مرموقة.

جلس الشاب مع الفتاة

وجلس معها وتحدثوا، ثم طلب أن يراها بشعرها، فرفض أهلها بشدة وقالوا هذا حرام شرعاً، وقال له أهله مدام هي جميلة بالحجاب أكيد بشعرها أحلى، وتم الاتفاق على الزواج ولبسوا الشبكة وسافر ليخلص إجراءات سفرها معه، ثم بعد توكيل لوالده ليزوجها له لحين عودته مرة أخرى وأخذها ويسافر.

بداية مأساة الشاب

وقال الشاب أن مأساته بدأت يوم الفرح عندما فوجئ بأنها أصبحت بدينة وشكلها أتغير، وأن تفاجأ أن شعرها ليس طويل وليس من اللون الذي يفضله ولا يوجد جاذبية بينه وبينها وقرر أن يطلقها.