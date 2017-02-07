مصر تستورد لحوم خنازير بــ ٨ ملايين جنيه

سمر العشري

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن التجارة الخارجية إنه تم استيراد لحوم خنازير مجمدة في الفترة من يناير حتي أكتوبر 2016 بقيمة وصلت إلي 8 ملايين و175 ألفا و953 جنيها.



وكشف الجهاز أن مصر صدرت حيوانات حية من فصيلة الخنازير أصيلة للإنسال بـ26370 جنيها، وصدرت “مصارين” خنازير مملحة قطع أو كاملة بقيمة قدرت بـ 9 ملايين و801 ألف و256 جنيها.



وصدرت مصر وفقا لما كشفت عنه نشرة التجارة الخارجية لحوم خنازير مجمدة بقيمة وصلت إلي مليون و19 ألفا و809 جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2016 .

شبكةعيونالإخبارية

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