مصر تستورد لحوم خنازير بــ ٨ ملايين جنيه

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن التجارة الخارجية إنه تم استيراد لحوم خنازير مجمدة في الفترة من يناير حتي أكتوبر 2016 بقيمة وصلت إلي 8 ملايين و175 ألفا و953 جنيها.
وكشف الجهاز أن مصر صدرت حيوانات حية من فصيلة الخنازير أصيلة للإنسال بـ26370 جنيها، وصدرت “مصارين” خنازير مملحة قطع أو كاملة بقيمة قدرت بـ 9 ملايين و801 ألف و256 جنيها.
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وصدرت مصر وفقا لما كشفت عنه نشرة التجارة الخارجية لحوم خنازير مجمدة بقيمة وصلت إلي مليون و19 ألفا و809 جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2016 .