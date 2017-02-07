بالصور || قصة اختفاء غواصة إسرائيلية حاولت استهداف "عبدالناصر" .. ظل الأمر لغزًا حتى سنوات قريبة

سمر العشري

في عام 1942 صممت بريطانيا الغواصة "داكار" على أراضيها ، ودشنتها في 1943، قبل أن تدخل الخدمة البحرية في 1945، حينها كانت تحمل اسم "Totim" ، ويبلغ طولها 87 مترًا، وعرضها 8 أمتار، وقسمها الغاطس 4.5 متر، ومسلحة بست مواسير لإطلاق الطوربيدات، وتسير بمحرك ديزل مزدوج بسرعة 15 – 25 عقدة.

في 5 يونيو 1967 اجتاحت إسرائيل الضفة الشرقية لقناة السويس مستحوذةً على سيناء، وهي الضربة القوية التي أصيب بها الجيش المصري حينها في غفلة، ليبدأ المصريون من بعدها في خوض حرب الاستنزاف حتى يتمكنوا من استعادة "أرض الفيروز" .

وفي أعقاب النكسة نفذت البحرية المصرية عملية تفجير المدمرة "إيلات" في أكتوبر 1967، وهو ما دفع الجانب الإسرائيلي إلى تعويض خسائرته بشراء 3 غواصات بريطانية، كان من بينها "Totim" ، وغيروا اسمها لتصبح "داكار" ، والتي تشير بالعبرية إلى نوع من أسماك الأعماق الضخمة المفترسة.

في 25 يناير 1968 كانت الغواصة تحت قيادة الرائد البحري الإسرائيلي "ياكوف رعنان" في أولى رحلة لها، وكانت متوجهةً إلى ميناء حيفا، وفُقد الاتصال بها فجأةً على بُعد نحو 200 ميل بحري جنوب غرب قبرص بالبحر المتوسط.

وفوجئت القيادات الإسرائيلية حينها باختفاء الغواصة بكامل طاقمها المكون من 69 بحارًا وضابطًا، ليظل سبب الحادثة ومرتكبها غامضًا منذ ذلك التاريخ، وخلال هذه السنوات ظهرت العديد من الشهادات والترجيحات.

وفي أعقاب الحادث بدأت البحرية الإسرائيلية في البحث عن الغواصة، بمساعدة نظيرتها الأمريكية والبريطانية واليونانية، إلا أنهم فشلوا جميعًا في العثور عليها.

ولم تتهم إسرائيل مصر بالوقوف وراء هذه الحادثة، ورغم ذلك نشرت صحيفة الأخبار عام 1970 أن سفينة حربية مصرية قضت على الغواصة بواسطة قنابل مخصصة للأعماق.

وفي 2005 نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" تقريرًا قدمه المقدم بحري متقاعد محمد سعيد خاطر إلى الجهات المختصة، وقال فيه إنه عثر عام 1974 على جهاز تليفزيون إنجليزي، ماركة "زينت" ، بحالة جيدة، بعد إطلاق إحدى كاسحات الألغام، التي كان يقودها، قذيفة أعماق ضد أحد الأهداف المعادية.

وتابع "خاطر" : "فوجئت بعد إطلاق إحدى القذائف، وانفجارها بصوت غير معتاد باندفاع أشياء متعددة من قاع البحر مثل قطع أخشاب وقماش وبعض الجلود الخضراء المتهالكة ومواد بترولية، وكان الأهم من ذلك هو صعود جسم لامع يطفو على سطح البحر بما أوحى لطاقم المراقبة المصرية بأنه لغم عائم، وتم التعامل معه بحذر شديد حرصًا على سلامة الكاسحة".

وأردف المقدم المتقاعد : "بعد محاولات الاقتراب الحذر منها اتضح أن ذلك الجسم هو عبارة عن جهاز تليفزيون سليم فضي اللون من ماركة زينيت، ليست به أية إصابات أو كسر بالشاشة أو تراكم قواقع، وفى المقابل كانت بداخله أسماك صغيرة الحجم من نوع الخنزير ذي اللون الداكن الذي يعيش في الأعماق، بما يوحي أن التلفزيون كان موجودًا بمكان مغلق يرقد على القاع، وصعد من فتحة كبيرة لم تسبب له أية أضرار عندما طفا على سطح البحر" .

وأكمل "خاطر" أنه لم يخالجه شك في أن قذيفة الأعماق التي أطلقها قد أصابت الغواصة الإسرائيلية المفقودة "داكار" ، التي سبق أن أعلنت إسرائيل عن فقدها في 25 يناير عام 1968، وطالب الجهات المختصة بإثارة الموضوع حينها لكشف اللغز.

ونقلًا عن موقع "روسيا اليوم" قالت إحدى الروايات : "إن قائد الغواصة كُلف بالاقتراب ما أمكن من سواحل الإسكندرية، وتصوير القطع البحرية المصرية في المنطقة بواسطة أجهزة دقيقة متطورة زُودت بها الغواصة" ، وتابع : "تحدثت مصادر إعلامية مصرية أن الغواصة الإسرائيلية كلفت بعملية تخريبية تمثلت في اغتيال الزعيم جمال عبدالناصر، أثناء تفقده لسفن الأسطول المصري في المنطقة" .

وروت صفحة "الموسوعة العسكرية المصرية" بموقع "فيسبوك" : "كانت الغواصة في طريقها من ميناء بورتسموث الإنجليزي إلى ميناء حيفا على البحر لمتوسط، لكنها لم تصل حيفا أبدًا، حيث اختفت بصورة مفاجئة وانقطع الاتصال بها، بعد أن طلبت منها القيادة الإسرائيلية التوجه إلى مصر لتنفيذ عملية عسكرية انتقامية بعد إغراق المصريين المدمرة إيلات أمام بورسعيد".

وتم تكرار محاولات البحث عن الغواصة مجددًا في ثمانينيات القرن الماضي، وكانت الجهود بالتنسيق بين البحريتين المصرية والأمريكية، إلا أن جهودهما باءت بالفشل أيضًا.

وبعد مرور 31 عامًا على الواقعة عثرت البحرية الأمريكية على هيكل الغواصة في يونيو 1999، وذلك على عمق 3000 متر في المياه الواقعة بين جزيرتي قبرص وكريت، ورجحت تل أبيب حينها أن الحادثة لم تكن بفعل فاعل.

وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" عام 2005، قال اللواء بحري متقاعد محمد عبدالمجيد عزب إن المدمرة المصرية "طارق" أثناء عودتها من مهمة تدريبية اكتشفت "داكار" قرب السواحل المصرية، وتبادلت معها إطلاق النار ودمرتها بقنابل الأعماق.

ونشر موقع "روسيا اليوم" أن "ضباط كبار في البحرية السوفيتية قالوا إن المناورات التي أجريت آنذاك في المتوسط بالاشتراك، مع مصر، اقتصرت على السواحل وتضمنت تدريبات على الإنزال البحري غرب الاسكندرية وفي ميناء طرطوس بسوريا، وأكدوا عدم تسجيل أية وقائع في تلك الفترة لحوادث اصطدام بسفن أجنبية أو بقطع بحرية مجهولة" .

واستمر الحال على ما هو عليه حتى مارس 2013، حينها نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية 16 وثيقة سرية كشف عنها الأرشيف الوطني في تل أبيب حول الغواصة.

وضمت الوثائق مكاتبات وزارة الخارجية الإسرائيلية لسفاراتها في الخارج من أجل طلب المساعدة من الدول الأوروبية للبحث عن الغواصة المختفية، كان من بينها استعانة إسرائيل بعراف هولندي متخصص في العثور على الأشياء المفقودة، وأكد لهم أن الغواصة متواجدة في قاع البحر.

ووفق الوثائق فحصت السلطات الإسرائيلية الغواصة لمدة عام كامل، وخرج التقرير النهائي مؤكدًا أنه من الصعب معرفة ما حدث بدقة.

وذكرت الوثائق 3 احتمالات لغرق الغواصة، وهم "خلل تقني، أو عمل معاد من قبل الأسطول السوفييتي، أو اصطدامها بوسيلة ملاحة بحرية" .

ووفق المنشور على موقع "عرب 48" استبعد قائد سلاح البحرية الإسرائيلية، الجنرال "روتبرغ" ، إمكانية أن يكون الاتحاد السوفييتي هو الذي أغرق الغواصة، مرجحًا أن يكون السبب هو خلل تقني وفقدان للسيطرة على الغواصة أدى إلى نزولها إلى القاع، وأكد أنه لم يحصل أي انفجار داخلي في الغواصة، وأنها أصيبت جراء ارتطامها بقعر البحر.

شبكةعيونالإخبارية

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