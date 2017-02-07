أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7/2/2017 في بنك مصر وانخفاض جديد في سعر اليورو

سمر العشري
أسعار العملات اليوم في بنك مصر، فقد سجل سعر الجنيه الاسترليني 22.84 مقابل الجنيه في فروع البنك، بينما سجل سعر اليورو اليوم 19.71 لشراء العملة الأوروبية، جاء ذلك في تعاملات اليوم الثلاثاء 7/2/2017، وتستمر البنوك والسوق السوداء لتداول العملة، في حالة عدم الاستقرار في الأسعار منذ بدء العمل بقرار تعويم الجنيه الذي رفع الدولار وباقي العملات.
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :
|
|العملة
|بنكنوت
|تحويل
|شراء
|بيع
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|18.35
|18.4
|18.35
|18.4
|يورو
|19.7134
|19.8621
|19.723262
|19.872
|جنيه إسترليني
|22.8476
|23.0051
|22.859009
|23.01656
|فرنك سويسري
|18.4459
|18.5503
|18.455142
|18.559613
|كرون دنماركي
|2.6508
|2.6708
|2.652102
|2.672088
|دينار كويتي
|60.1935
|60.3472
|60.190815
|60.377358
|ريال سعودي
|4.8927
|4.904
|4.89246
|4.906405
|دينار أردني
|25.8998
|25.9757
|25.898617
|25.988701
|دينار بحريني
|48.6699
|48.782
|48.667666
|48.806366
|ريال قطري
|5.0395
|5.0508
|5.039319
|5.053279
|ريال عماني
|47.6648
|47.7671
|47.662658
|47.790966
|درهم الإمارات العربية
|4.9959
|5.0076
|4.99569
|5.010075
|كرون سويدي
|2.0853
|2.102
|2.086341
|2.103025
|كرون نرويجي
|2.225
|2.2445
|2.22611
|2.245655
|دولار كندي
|14.0753
|14.1337
|14.082362
|14.140793
|دولار استرالي
|14.0414
|14.1333
|14.048441
|14.1404
|ين ياباني
|16.2721
|16.3852
|16.280194
|16.393443
أسعار العملات في السوق السوداء اليوم :
وفي المقابل ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.500 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات.
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