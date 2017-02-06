حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 7/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى التفكير مليّاً بما تريد، فكُن منتبهاً إلى طريقة تصرّفاتك وإلى كل كلمة تتفوّه بها



عاطفياً: تحاول الابتعاد عن التفرّد في الرأي لأنك تعرف أنها مسألة خطيرة وذات أبعاد، ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلباً على طبيعة العلاقة مع الشريك



صحياً: نفسيتك المرحة وطبعك الهادئ يكونان أحد العوامل الإيجابية في استقرار وضعك الصحي

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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