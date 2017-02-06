شاهد بالصور| الفنانة جيهان نصر تنشر صورة ابنتها لأول مرة

جيهان نصر، واحدة من الفنانات الجميلات في مصر و الوطن العربي، التي اشتهرت بأدا العديد من الأدوار في تسعينات القرن الماضي مع عمالقة الوسط الفني في هذه الحقبة الزمنية، عادت قبل فترة قصيرة للظهور مرةً أخرى من خلال إحدى لقاءتها التليفزيونية على شاشات الفضائيات، و لا زالت تحتفظ بجمالها و رقتها المعهودة.

ولدت الفنانة جيهان نصر عيسى، و هو اسمها الحقيقي، في الرابع من مايو عام 1972، بمحافظة القاهرة في مصر، و بعد حصولها على بكالريوس رياض الأطفال، اتجهت للعمل كموديل في الإعلانات من خلال التليفزيون لعدد من المنتجات، و من بعدها بدأت شهرتها حتى التف حولها المخرجون لإسناد أدوار درامية لها، و كان أشهر أدوارها دورها في مسلسل المال و البنون، و مسرحية أنا و النظام و هواك، مع الفنان الكبير سمير غانم.

للفنانة الكبير أيضاً العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي رسخت في عقل المشاهد، شاويش نص الليل، الكيت كات، لعبة الإنتقام، فوزية البرجوازية، البخيل و أنا، ألف ليلة و ليلة.

اعتزلت الفن بشكل نهائي عام 1997 بعد أن تزوج من رجل أعمال و ملياردير سعودي، يدعى سعود الشربتلي، و قيل أنه أهداها طائرة خاصة بها، و أنجبت منه 4 أبناء، سيف، سماهر، سلطان، و سارة.

من جديد ظهرت الفنانة المعتزلة في صورة حديثة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و تناولتها الكثير من الصحف و المجلات الفنية، و ظهرت معها فتاة محجبة قيل أنها ابنتها، و علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة و أكدوا أنها لا تزال تحتفظ بجمالها رغم مرور سنوات عديدة عليها منذ أخر أعمالها.

جيهان نصر غابت منذ فترة كبيرة بعد اعتزالها الفن و اختفاها لسنوات عديدة، و لكن متابعيها أثنوا على جمالها، و تغزلوا بها و التي لا زالت تحتفظ بحيوتها و جمالها الملفت الذي كان سبب شهرتها في التسعينات.