رد فعل الممثل ” أحمد زاهر ” علي رجل خليجي طلب منه الزواج من ابنته وإعطاءه 100 بقرة

شيماء مصطفى

الممثل المصري ” أحمد سمير زاهر ” الحاصل علي مكانة قوية داخل قلوب كثير من المصريين يبلغ من العمر 42 عاماً , تخرج من كلية التجارة وحصل علي بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.

قدم العديد من الأعمال الفنية والتليفزيونية والمسرحية مثل : أمشير – الرجل الآخر – الحقيقة والسراب – خلف الأبواب المغلقة – سامحوني ما كانش قاصدي – أم كلثوم – حارة الطبلاوي – العصيان – آدم – حكاية حياة – للعدالة وجوه كثيرة – الرقص مع الزهور – جدار القلب – ادلعي يا دوسة – نور ونار – كلبي دليلي , وغيرهم العديد من الأعمال.

تعرض الممثل أحمد زاهر لوعكة صحية شديدة جداً وكانت بسبب الغدة الدرقية التي تسببت في زيادة وزنة بشكل كبير جداً حتى وصل وزنة إلي مائة كيلو وأكثر ولكنه تغلب علي تلك المرض وتم شفاؤه وظهر في مسلسل رمضاني ( بنات العيلة ) وكانت برفقته احدي بناته وقدم بعدها مسلسل ( كلام علي ورق ) مع هيفاء وهبي.

غيرة الممثل ” أحمد زاهر ” علي بناته الشديدة جداً

حيث تحدث من خلال استضافته في برنامج ( ثلاثي ضوضاء الحياة ) المذاع علي قناة ” الحياة ” تقديم ( مينا , ميزو , محمود ) عن غيرته علي بناته وقام بتشبيه نفسه وشخصيته بالزعيم ” عادل إمام ” في فيلم ( عريس من جهة أمنية ) وقال ( مبستحملش حد يقرب من بناتي و تبقي أمه داعية عليه اللي يقرب منهم ) وقال أيضاً بأن ابنته الصغيرة عند التحاقها بسنة أولي حضانة وكانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات وعندما سألها عن أصدقائها أجابت ” محسن وآدم وسامي ووائل ومدحت ” فقام بإحضار والدتها وتحدث بعصبية وقال ( ايه ده كلهم رجاله مفيش بنات , لازم تروحي للحضانة وتعرفي مين الولاد دي و أهاليهم ).

وتحدث أيضاً عن موقف حدث له هو وابنته أثناء تواجدهم في إحدي المولات بأن جاء رجل خليجي وقام بمصافحته وقال له هذي أبنتك التي كانت في فيلم ” عمر وسلمي ” رد عليه قائلاً نعم هي فقال له ” زوجني ابنتك وأعطيك 100 بقرة ” وعلي الرغم من أنها كانت مزحة إلا أنه كان سيتشاجر معه وقال له يبتعد عنه ويتركه حتى لا يتم مشاجرة بينهم داخل المول.

وأكد أيضاً أحمد زاهر علي أن الزواج سنة الحياة ولكن علي الرغم من ذلك إلا أنه يصعب عليه التخيل بأن احدي بناته سوف يأتي يوم من الأيام وتقوم بتركه بعد أن قام بتربيتها 20 عاماً ويأتي رجل للزواج منها ويأخذها بكل سهولة منه.

وقام بالتحدث عن أعمار بناته الأربعة وهم ” ملك 14 سنة , ليلي 13 سنة , مني 3 سنوات , نور سنه ونصف ” وكشف عن غيرته الشديدة وخوفه عليهم .

وقد شاركت ابنتيه ( ليلي – ملك ) في العديد من الأعمال التليفزيونية وكانت من أبرزهم سلسلة أفلام ( عمر وسلمي ).

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads