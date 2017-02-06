اسعار الأجهزة الكهربائية في مصر ترتفع ارتفاعت جنونية زادت نسبتها 70% عن اسعارها قبل تعويم الجنية

شيماء مصطفى

اسعار الأجهزة الكهربائية ترتفع إرتفاعت جنونية ، نظراً لإرتفاع العملة الصعبة التي تسببت في زيادة اسعار السلع التموينية والإستهلاكية ، والتي زادت اسعارها الي ما يقرب من 70% اي ما يقارب سعرها الاصلي الذي اعتدنا عليه ، قبل فرار البنك المركزي المصري لتحرير سعر الصرف وهو ما يعرف باسم تعويم الجنيه .

ومنذ ذلك التصريح الاخير للبنك المركزي وتعويم الجنيه فقد زاد سعر صرف الورقة الخضراء من 8.80 جنيه الي 18 جنية ، واصبحت المنافسة قوية بين البنوك الرسمية داخل جمهورية مصر العربية ومكاتب الصرافة والسوق السوداء ، والتي انتصر فيها البنوك واصبحت حالة السوق الموازية تعاني من توقف حركة البيع والشراء .

ولذلك فقد زادت اسعار السلع التموينية والإستهلاكية لتتماشي مع سعر الدولار الذي لا يحجمه شيء ، بل علي العكس كل يوم بسعر جديد ،.الأمر الذي دفع رئيس اتحاد الغرفة التجارية الي تطبيق اسعار الدولار علي جميع الاجهزة والسلع التجارية وخاصة المستوردة ، وتم زيادة اكثر من 60 سلعة استهلاكية واجهزة كهربائية لتتناسب مع سعر التكلفة والخامات المصنوعة منها الأجهزة وتغطية التكلفة والعمالة .

وننقل لكم الآن بيان واسعار تفصيلية عن سعر جميع الأجهزة الكهربائية في جمهورية مصر العربية بعد زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي وتعويم الجنية حيث زادت الاسعار الي ما يقرب من 70% عن سعرها قبل التعويم وهذا ما وضحه رئيس اتحاد الغرف التجارية .

وإليكم بيان بكافة اسعار الاجهزة الكهربائية :

سعر زانوسي هاف أوتوماتيك 1250 جنيهًا

سعر زانوسي أوتوماتيك 2 كليو 2350 جنيهًا

سعر زانوسي أوتوماتيك 6 كليو 2650 جنيهًا

سعر زانوسي أوتوماتيك 7 كليو2850 جنيهًا

سعر زانوسي أوتوماتيك 8 كليو 3250 جنيهًا

سعر زانوسي أوتوماتيك 10 كليو 4200 جنيهًا

سعر كزياري فوق أوتوماتيك 3350 جنيهًا

سعر شارب نصف أوتوماتيك 2450 جنيهًا

سعر LG أوتوماتيك 2300 جنيهًا

سعر جي أم سي هاف أوتوماتيك 900 جنيهًا

أسعار البوتاجازات لعام 2017

سعر يوني فيرسال 5 شعلة كلاسيك 1800 جنيهًا

سعر يوني فيرسال 5 شعلة بومبيه 2000 جنيهًا

سعر فريش 5 شعلة 1750 جنيهًا

سعر تلي مصر 5 شعلة 1350 جنيهًا

عار سخانات الغاز الطبيعي والكهرباء لعام 2017

سعر سخان جراند غاز10 لتر 750 جنيهًا

سعر سخان يوني فيرسال كهرباء 45 لتر 580 جنيهًا

سعر سخان يوني فيرسال غاز 10 لتر 720 جنيهًا

سعر سخان يوني فيرسال كهرباء 55 لتر 640 جنيهًا

سعر سخان أوليمبك غاز 10 لتر 700 جنيهًا

سعر سخان أوليمبك كهرباء 40 لتر640 جنيهًا

سعر سخان أوليمبك كهرباء 35 لتر 530 جنيهًا

سعر سخان توشيبا كهرباء 35 لتر 1000 جنيهًا

أسعار الثلاجات لعام 2017

سعر كريازي 14 قدم 1220 جنيهًا

سعر كريازي 10 قدم 1100 جنيهًا

سعر إيديال 14 قدم 2550 جنيهًا

سعر إيديال 10 قدم 1370 جنيهًا

سعر توشيبا 14 قدم 2550 جنيهًا

سعر LG 14 قدم 3450 جنيهًا

سعر سامسونج 14 قدم 2850 جنيهً.

أسعار المراوح

سعر مروحة توشيبا سقف 300 جنيهًا

سعر مروحة توشيبا بوكس صغيرة 120 جنيهًا

سعر مروحة توشيبا بوكس كبيرة 200 جنيهًا

أسعار المراوح العمود على حسب الماركات تتراوح ما بين 430 جنيهًا لـ 590 جنيهً