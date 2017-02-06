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بالصور || أول تعليق لباسم مرسى عقب خساره المنتخب

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بالصور || أول تعليق لباسم مرسى عقب خساره المنتخب بالصور || أول تعليق لباسم مرسى عقب خساره المنتخب

بعد ما صرح به اللاعب “باسم مرسى” مهاجم نادى الزمالك الحالى بأنه لا يتابع المصرى خلال مشواره فى الجابون فى بطوله كأس أمم أفريقيا يأتى من جديد بتعليق على خساره المنتخب المصرى على حسابه الشخصى “انستجرام” جاء من جانبه بنوع من التشجيع لزملاءه و جانب من الثناء على مجهودهم المتواصل طوال البطوله فى ظل الظروف الصعبه التى مر بها المنتخب من مناخ و سوء أرضية الملاعب هناك قائلاً:

“ارفعوا رؤوسكم عاليا.. شرفتونا وكنتم رجالا.. ودائما منتخب بمن حضر”.

و واصل تعليقه كالتالى:

“باذن الله بداية طريق مجد كبير ينتظركم .. تحيا مصر”.

و كان تصريحه بأنه لا يتابع المنتخب المصرى خلال البطولة قد أثار مشجعين الكرة المصرية مما تسبب فى إستياء الكثير منهم إلا أن هذا التصريح جاء بالكثير من المعانى الطيبة التى تحمل روح التعاون بينه و بين زملاءه.

و قد خسر المنتخب المصرى أمام المنتخب الكاميرونى بهدفين مقابل هدف فى نهائى بطولة كأس أمم أفريقيا.

سجل لمنتخب مصر الهدف الأول اللاعب “محمد الننى” لاعب نادى ارسنال الأنجليزى ثم سجل هدف التعادل لمنتخب الكاميرون اللاعب “نيكولاس نكولو” لاعب نادى مرسيليا الفرنسى و سجل هدف التقدم اللاعب “فانسون أبوبكر” لاعب نادى بورتو البرتغالى.

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