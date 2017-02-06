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أول تعليق لأبو تريكة على خسارة المنتخب المصري أمام الكاميرون و "الإرسنال" للنني بعد الخسارة

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أول تعليق لأبو تريكة على خسارة المنتخب المصري أمام الكاميرون و "الإرسنال" للنني بعد الخسارة أول تعليق لأبو تريكة على خسارة المنتخب المصري أمام الكاميرون و "الإرسنال" للنني بعد الخسارة

كبد الكاميروني اليوم الحد المنتخب المصري خسارة فادحة في اللقاء الذي جمعهم في نهائي بطلة كأس الأمم الإفريقية اليوم ، وخسر منتخب الفراعنة اليوم بهدفين للمنتخب الكاميروني في شباك عصام الحضري ، ليخسر المنتخب المصري واحدة من أهم وأغلى البطولات في تاريخه على الاطلاق.

وعلق النجم الكبير محمد أبو تريكه على نتيجةا المباراة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، قائلاً أبو تريكة :"شكرا لرجال كنّا نود البطولة ولكن هي كرة القدم قدمتم نموذج في الاجتهاد والروح والعزيمة، نراكم في كأس العالم ٢٠١٨ إن شاء الله نحن معكم" .

وكان الشوط الأول من اللقاء الذي جمع المنختب الكاميروني يكتظ بالكثير من الهجمات المصرية الفرعونية على مرمى المنتخب الكاميروني ، وسجل النجم الكبير محمد صلاح الهدف الاول للمنتخب المصري ، ليتقدم المنتخب المصري بهدف نظيف في شباك الكاميرون واحتفل المصريون جميعا بتسديد محمد صلاح للهدف الأول في عمر اللقاء.

من جانبه ، علق نادي الإرسنال الإنجليزي على خسارة المنختب المصري في المباراة التي جمعته بالمنتخب الكاميروني مساء اليوم الأحد، وقد الارسنال تعازيه ومواساته للنجم الكبير محمد النني قائلا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "لا بأس يا نني، نحن فخورون بمجهوداتك" .

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